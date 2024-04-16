Эксклюзив 16 апреля 2024, 17:07 «Громкое заявление». Украина обвинила США в бездействии после нападения Ирана на Израиль Журналист Малашенко: конгрессу США снова представят проект о финансировании ВСУ

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США помогли Израилю отразить ракетную атаку со стороны Ирана, на что остро отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Белый дом может проявить политическую волю и вмешаться в украинский конфликт, но не делает этого. В то же время спикер палаты представителей США Майк Джонсон в очередной раз планирует «протащить» законопроект о финансировании Украины. Подробно о ситуации вокруг Украины и конфликта на Ближнем Востоке Екатерина Малашенко рассказала в стриме на «360».

США помогают Израилю, но не Украине

Она рассказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Турции, Египта и Иордании.

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Он подчеркнул, что необходимо избежать дальнейшей эскалации на Ближнем востоке после атаки Ирана на Израиль, но ЦАХАЛ имеет право на самооборону и ответные действия. Госсекретарь добавил, что США будут поддерживать Израиль и помогать ему отражать иранские удары, если они повторятся.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби после заявления Блинкена объяснил, что США помогают Израилю, но не могут напрямую содействовать Украине. По его словам, в конфликтах разное пространство и разный уровень угроз.

«При этом Кирби вслед за Зеленским использует этот инфоповод, чтобы призвать конгресс как можно быстрее одобрить пакет помощи для Украины», — указала Малашенко.

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский остро воспринял вмешательство США и Великобритании в конфликт на Ближнем Востоке.

«Зеленский накануне вечером сделал громкое заявление, объявив Запад в бездействии. Он вспомнил, что Израиль, как и Украина, не является членом НАТО, но и военные США, и военные Британии принимали непосредственное участие в отражении атаки Ирана», — обратила внимание журналист.

РИА «Новости»

Конгресс США согласует помощь Украине?

Малашенко добавила, что после атаки на Израиль в вопросе американского законопроекта о выделении средств Украине произошел «сдвиг с мертвой точки». Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что готов вынести на рассмотрение новый пакет помощи Украине.

«Снова отдельно, снова на 60 миллиардов долларов, вопреки позиции Белого дома <…>, что это должен быть совместный законопроект, и только так есть шанс, что он пройдет согласование в конгрессе», — прокомментировала ситуацию журналист.

Она подчеркнула, что сейчас ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела, и, если Израилю действительно нужна помощь, то есть возможность протащить и средства для ВСУ. В то же время республиканцы накануне высказались, что готовы рассматривать помощь Израилю, но без денег для Украины.