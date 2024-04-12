Мир 12 апреля 2024, 07:59 США указали на отсутствие запасного плана по Украине Bloomberg: США не продумали «план Б» по оказанию поддержки Украине Pxhere

Читать 360tv в

Соединенные Штаты не продумали «план Б» по поддержке Украины. Об этом заявил Bloomberg, ссылаясь на знакомых с ситуацией американских чиновников.

«У США нет „плана Б“ по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая по-прежнему заморожена в конгрессе…», — указал один из источник.

Реклама

Другие собеседники издания отметили, что администрация Джо Байдена разочаровалась в республиканцах, находящихся в конгрессе, и европейских союзниках. Представители власти США не скрывают своих опасений насчет успехов российской армии в ближайшее время.

Еще один американский чиновник в беседе с Bloomberg призвал лидеров стран Европы перестать медлить. По его мнению, они должны использовать прибыль от заблокированных активов России для помощи Украине.

Газета The Independent заявила, что американские F-16 не станут спасением для ВСУ. Истребители не помогут украинской армии противодействовать российским планирующим авиабомбам.