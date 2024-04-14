Мир 14 апреля 2024, 15:22 Иранские дроны не достигли территории Израиля N12: иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля

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Иранские крылатые ракеты и беспилотники не достигли Израиля, основной ущерб инфраструктуре страны причинили баллистические ракеты. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

По информации источника, в воздушной атаке иранская сторона задействовала более 300 дронов-камикадзе, около 30 крылатых и 100 баллистических ракет. В отражении атаки принимали участие военные США, Иордании и Великобритании.

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«Ни одна крылатая ракета или беспилотник не прорвали эшелонированную зону действия систем противовоздушной обороны и не проникли на израильскую территорию», — отметили авторы материала.

В ночь на воскресенье Иран нанес мощный удар по Израилю с воздуха, задействовал порядка 300 снарядов различного типа. В иранском Генштабе назвали эту меру ответом на обстрел посольства Ирана в Дамаске со стороны Израиля, целями атак стали авиабаза и информцентр.