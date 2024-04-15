Мир 15 апреля 2024, 23:57 В Белом доме объяснили, почему не защищают Украину от ракетных ударов Белый дом: украинский конфликт отличается от ситуации вокруг Израиля Unsplash

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Украинский конфликт сильно отличается от обострения на Ближнем Востоке. Об этом на пресс-брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Это был ожидаемый вопрос. Каждый конфликт уникален, с различными условиями воздушного пространства и спецификой угроз», — сказал он.

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Так Кирби ответил на вопрос, почему США не защищают Украину от ракетных ударов. Он напомнил о словах американского президента Джо Байдена, который еще с начала украинского кризиса заявил, что государство не станет принимать участие в конфликте в качестве одной из сторон.

«Мы обеспечивали Украину необходимыми средствами для защиты ее воздушного пространства. Однако в данный момент мы сталкиваемся с трудностями в этом направлении», — признался координатор.

Он отметил, что сожалеет из-за затягивания в конгрессе процесса принятия закона о финансировании иностранных союзников, включая Израиль и Украину.

Ранее аналитики украинского издания «Страна.ua» заявили, что обострение ирано-израильского конфликта может отразиться на Украине. США могут сделать вывод о необходимости «закрывать» украинский фронт, потому что тянуть военно-техническую и финансовую поддержку сразу двух стран будет трудно.