16 апреля 2024, 12:22
«У нас было ноль ракет». Зеленский объяснил уничтожение Трипольской ТЭС
Зеленский: Трипольскую ТЭС уничтожили из-за нехватки ПВО
Российским военным удалось поразить Трипольскую ТЭС в Киевской области, так как у Украины закончились ракеты для средств ПВО, охранявших станцию. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью PBS.
Он напомнил, что от этой ТЭС зависит электроснабжение Киевского региона.
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К станции летели 11 ракет.
«Первые семь мы сбили, оставшиеся четыре уничтожили станцию. Почему? Потому что у нас было ноль ракет [для ПВО]. Закончились», — заявил Зеленский.
Президент Украины добавил, что после недавнего удара Ирана по Израилю стал иначе относиться к словам представителей западных государств о том, что они не могут поставить Украине оружие, так как опасаются втягивания НАТО в украинский конфликт.
Зеленский также признал, что боевой потенциал ВС России гораздо больше, чем у ВСУ, сообщил RT.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую и военную поддержку Украины. По его словам, Западу следует обратить внимание на свои внутренние проблемы.
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