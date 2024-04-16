Мир 16 апреля 2024, 09:04 Конгресс США проголосует по помощи Украине в пятницу Джонсон: конгресс США намерен голосовать по помощи Украине и российским активам Unsplash

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Палата представителей американского конгресса может проголосовать по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов в ближайшую пятницу — 19 апреля. Такое заявление сделал спикер палаты Майк Джонсон, сообщило РИА «Новости».

«Мы не будем голосовать по законопроекту о дополнительном финансировании сената в его нынешнем виде. Мы проголосуем по каждой из мер отдельно в четырех разных частях», — сказал он.

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Речь идет о помощи Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону, а также законопроекте о конфискации активов России в пользу Украины. В четвертом документе, уточнил Джонсон, также будут санкции против Ирана.

Как сообщало интернет-издание Punchbowl, в течение нескольких месяцев Джонсон откладывал рассмотрение вопроса о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

«Это решение было вызвано политической целесообразностью, необходимостью смягчить внутрипартийную борьбу и сохранить свою позицию спикера», — писали журналисты.

США продолжают разжигать военные конфликты по всему миру, чтобы спасти свою экономику. Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету, заметил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Соединенные Штаты взялись за Украину, а теперь переключились на Ближний Восток. Новые столкновения нужны США, чтобы отсрочить дефолт, ведь американский госдолг растет, а возвращать его никто не собирается.