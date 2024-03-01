Эксклюзив 01 марта 2024, 12:25 Францию подставили? Германия воспользовалась Украиной в борьбе за власть в ЕС Политолог Гуреев: Германия отказала Украине в Taurus из-за Франции РИА «Новости»

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Германия решила не поставлять Украине ракеты Taurus, чтобы не ввязываться в конфликт. Реальная причина отказа связана с борьбой за власть в Евросоюзе и вечным противостоянием с Францией, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — его прямая речь.

Неоднородное сообщество

Евросоюз как организация не является гомогенным. Очень многие эксперты заявляли, что ЕС — единая организация, нужно говорить про коллективный Запад, но это утверждение не совсем верное, лишь частично.

В первую очередь Евросоюз — это объединение государств, которые все равно живут по реалистической модели международных отношений.

Национальное государство должно быть приоритетом внешней политики. Даже в рамках Евросоюза по большей части государства-члены руководствовались собственными интересами, интересы коллективного союза — вторичные.

И вот что мы видим. Внутри Евросоюза сегодня происходят ужасные процессы, связанные с дележкой власти. Скоро выборы в Европарламент, которые определят дальнейшую судьбу ЕС: кто его возглавит, а кто станет вторичным.

Борьба за лидерство

Существуют два основных геополитических актора внутри Евросоюза — Франция, которая имеет большинство голосов в Европарламенте, но недостаточно сильную экономику, и Германия. Исторически эти страны оставались врагами и непрерывно воевали друг с другом. Франция пыталась расшириться в Германию, которая, наоборот, пыталась защитить Эльзас и Лотарингию.

Суть в том, что сегодня мы видим те же самые процессы, между французами и немцами произошел конфликт. Передел власти усугубится.

Ракеты для Украины

Канцлер Олаф Шольц не захотел поставлять вооружение на Украину по ряду причин. Немцы изначально отстранились от этого вопроса, поставки вооружения стали вынужденной мерой. Их принудили это сделать, хотя определенная инициатива со стороны немцев имелась. Германия до последнего старалась сделать все, чтобы не поставлять танки Leopard, но американцы надавили.

РИА «Новости»

Аналогичный процесс связан с ракетами. Немцев буквально заставляют передать Taurus, Германия этого делать не хочет.

Как она поведет себя в дальнейшем, сказать довольно сложно. С одной стороны, ФРГ пытается показать свою субъектность. Но, как показала практика, все равно рано или поздно ее задавливали.

Противостояние с Францией

На этот раз немцы поступили, может быть, чуть хитрее, чем обычно. В вопросах внутренней политики Евросоюза они сделали так, что обвинили англичан и французов в поставках, управлении и отправке военных на территорию Украины.

Для России это не секрет, мы видели, что в зоне СВО погибали наемники. Но для внутреннего Евросоюза эта информация является конфиденциальной. МИД Франции и Великобритании сразу же побежали это опровергать.

Задача Германии в этом контексте не в вопросах, связанных с Россией и Украиной. Это внутренний вопрос. Требовалось выставить в первую очередь Францию как государство, идущее не по правильному пути.

Для ФРГ это вопросы не внешнего, а внутреннего характера. Германия пытается сохранить свое доминирующее положение в Евросоюзе и вокруг внешних факторов в лице конфликта на Украине добивается результатов. Этот процесс не завершился, это не последний виток недекламируемого конфликта с Францией.