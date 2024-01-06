Армия 06 января 2024, 18:20 Российские танки оказались эффективнее немецких Leopard MWM: российские танки Т-80БВМ превзошли в эффективности немецкие Leopard РИА «Новости»

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Танковые подразделения российской армии, действующие в рамках спецоперации в Запорожской области, получили модернизированные танки Т-80БВМ. Как сообщили авторы американского издания Military Watch Magazine (MWM), на этом участке украинские военные понесли самые большие потери полученной от стран Запада бронетехники, включая боевые машины Bradley и танки Leopard, в ходе летнего контрнаступления.

Авторы материала заявили, что увеличение поставок Т-80БВМ связано с успехом российских войск на данном участке и возобновлением производства этой модели спустя много лет после закрытия производственных линий.

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Перед журналистами выступил один из командиров подразделения. Он отметил, что маневренность и надежность новых танков Т-80БВМ превосходят западные, включая Leopard, которые использовали украинские военные.

«„Леопарды“ тонут в грязи постоянно. Мы видели с беспилотников, как их вытаскивают.

Он добавил, что модернизированная боевая машина способна действовать в любую погоду. Также командующий отметил, что танк оснастили новой системой связи, которую невозможно заглушить, и модернизированной системой защиты.

Авторы материала указали, что их собеседник полностью прав. Немецкие танки Leopard 1, полученные Украиной, считаются устаревшими, а новые модели оказались не приспособлены к рельефу местности, что также привело к их уничтожению.

Новые модели танков Т-80БВМ, если судить по рассказу военного, получили комплекс активной защиты «Арена-М», способный сбивать снаряды и ракеты с помощью специальных боеприпасов. О том, что его получат новые боевые машины, в начале апреля заявили в НПО «Высокоточные комплексы»» (входит в «Ростех»). Кроме перехвата сигналов, комплекс способен преодолевать глушители сигналов связи.