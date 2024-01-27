Мир 27 января 2024, 00:16 НАТО под новой вывеской. США толкают Евросоюз на конфликт с Россией Корреспондент Авва: цель Евросоюза — заменить НАТО в конфликте с Россией Unsplash

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Лидеры стран Евросоюза на следующей неделе могут согласовать выделение пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Речь идет как о договоренности между всеми 27 странами ЕС, так и о «другом механизме», который сработает, если не получится добиться согласия всех государств-членов. При этом ЕС пообещал «заткнуть Венгрии рот», если там продолжат блокировать помощь Украине.

Какой механизм предложила Латвия

Украинские власти заявили, что им нужно больше боеприпасов, артиллерийских снарядов и вооружений на фоне провала контрнаступления, сообщило агентство Bloomberg. При этом республиканцы в США отказываются предоставлять Украине пакет помощи, запрошенный американским президентом Джо Байденом.

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«Политическая борьба застопорила выделение Украине помощи на сумму около 110 миллиардов долларов от США и ЕС, что побудило Киев поднять тревогу», — отметили авторы материала.

По их данным, лидеры ЕС продвигаются к соглашению на следующей неделе о передаче Украине помощи в размере около 50 миллиардов евро (54,1 миллиарда долларов), заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Соглашение будет включать либо сделку со всеми 27 государствами-членами, либо «другой механизм», который сработает при отсутствии консенсуса.

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Журналисты напомнили, что Венгрия заблокировала финансирование Украины на встрече в Брюсселе в прошлом месяце. Лидеры ЕС снова созовут саммит 1 февраля, чтобы завершить переговоры.

«Одно совершенно ясно — Украине нужны эти деньги, Украина должна получить эти деньги, а Европейский союз должен предоставить их», — подчеркнул Ринкевичс.

По его словам, если общей договоренности достичь не удастся, придется рассмотреть предложения, подразумевающие выделение средств частями.

Как ЕС повлияет на Венгрию

Евросоюз собирается лишить Венгрию права голоса, если премьер-министр страны Виктор Орбан продолжит блокировать помощь Украине, сообщило издание Politico. Речь идет о седьмой статье договора о Европейском союзе, согласно которой страны-члены могут приостановить право голоса участника ЕС и ограничить другие его права в случае серьезных нарушений основополагающих принципов сообщества.

«Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение на февральском саммите, использование седьмой статьи для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», — заявил один из европейских дипломатов.

По данным газеты, в ЕС понимают, что без финансовой помощи объединения работа украинских госорганов невозможна. Положение Украине осложняется тем, что США все более неохотно выделяют деньги на нужды государства.

РИА «Новости»

Евросоюз заменит НАТО

ЕС представляет собой не просто некое абстрактное политическое объединение, а военно-политический союз, цель которого — заменить НАТО, где существует пресловутая пятая статья о солидарности и ответственности. Она не вводится мгновенно всеми странами. Но в последние годы создали имидж о том, что, например, в случае падения какой-то ракеты на территорию Польской Республики остальные государства должны начать мгновенную солидарную агрессию против того, кто запустил снаряд, рассказал «360» латвийский политический эмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» и автор Telegram-канала «Русский дневник» Вадим Авва.

«Вот это впечатление о пятой статье Устава НАТО сейчас хотят натянуть на Европейский союз. Почему НАТО не годится для продолжения этого конфликта? Потому что НАТО заставляет вступить в войну с Россией Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки стратегически заняли следующую позицию: они не против ядерного конфликта на территории Европы, и они хотят оставить для себя временной зазор и посмотреть, что будет, когда на Европейском континенте в случае агрессии европейских стран против России будет развеваться ядерный пепел», — отметил эксперт.

Именно поэтому сейчас идет замещение НАТО Евросоюзом, который на самом деле будет таким же блоком с таким же управлением американскими генералами, как и сам альянс, но под другой вывеской.

«Обычная прокси-система войн, которые Соединенные Штаты в том или ином виде после Второй мировой войны конфигурируют и организовывают по всему миру. Просто это уже апогей этой формы», — подчеркнул Авва.

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Замысел США в конфликте с Россией

Европейский союз по замыслу Соединенных Штатов должен в полной мере взять на себя финансирование конфликта. Не существует никакой седьмой статьи, обязательной в ЕС, способной лишить страну-члена права голоса.

«Просто может быть изобретено любое правило и вытащено наружу, как будто оно когда-то существовало. И в этом смысле, конечно же, сам прецедент лишения права голоса Венгрии, Латвии, Португалии и еще какой-то страны превратит Евросоюз в федеральное образование», — рассказал специалист.

Это федеральное образование мгновенно войдет в конфликт с национальными правительствами… стран-членов.

«И в этом смысле конфликт брюссельской евробюрократии с Орбаном — это ерунда. Проблема в том, что возникнет мгновенный конфликт между брюссельской бюрократией, управляемой Вашингтоном, и Францией, и, скажем, Германией, какими бы контролируемыми режимы Макрона и Шольца не являлись», — заявил Авва.

Pxhere

Какие страны готовы к конфликту с Россией

Процесс конфигурации в федеральное государство займет у ЕС достаточно большой отрезок времени. Однако Европа состоит из совершенно разных наций и характеров. Нельзя объединить греков с итальянцами, а итальянцев с австрийцами — это очень разные люди, считает эксперт.

«Неслучайно, кстати, Британия из этого Евросоюза вышла. Мы просто станем свидетелями большой европейской замятни. И все это произойдет только из-за того, что Соединенные Штаты не могут найти лучшего кандидата на войну с Россией, чем вот это образование. Поэтому эта попытка построения тоталитарной наднациональной структуры в виде брюссельской бюрократии будет продолжена. И, я думаю, что она обязательно сломается», — добавил журналист.

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Однако нужно понимать, что в сегодняшней Европе с брюссельской бюрократией абсолютно солидарен ряд тотально реваншистских режимов в Финляндии, Польше, Румынии и Болгарии.

«Это фактическое приграничье готово сегодня политически вступить в войну с Россией, и вооруженных силы этих стран, волей компрадорских элит, могут быть брошены на поле боя с Россией», — предупредил Авва.

Поэтому сегодня США так или иначе на примере «порки» Венгрии и Словакии будут втягивать европейское пограничье и их национальные вооруженные силы в конфликт с Россией.

Все остальное является медийным оформлением этой стратегической идеи: воевать с Россией украинцами, воевать с Россией приграничными европейцами, воевать до полного разрушения России. Что и в какую цену это обойдется Венгрии в Вашингтоне никого не волнует. В конце концов, разве им жалко Украины? Вадим Авва корреспондент

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14–15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету Евросоюза на 2024–2027 годы, предусматривающие выделение Украине 50 миллиардов евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь украинским властям на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств.