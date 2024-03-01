Мир 01 марта 2024, 08:54 Шольц объяснил отказ в поставках Taurus Украине Шольц обосновал нежелание поставлять Taurus способностью поразить цели в Москве РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против вероятных поставок ракет Taurus киевскому режиму из-за их способности достичь Москвы. Об этом он сообщил в ходе разговора с гражданами в Дрездене.

«Эти ракеты способны преодолеть расстояние до 500 километров и могут нанести ущерб целям в Москве при неправильном использовании. Тем более для контроля над Taurus Германии пришлось бы направить на Украине своих военных, что полностью исключено», — добавил политик.

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Шольц подчеркнул, что появление немецких солдат на Украине будет означать прямое участие Германии в конфликте.

Военный аналитик Фабиан Хоффманн отмечал, что Германия уже поставляла дальнобойные ракеты в Южную Корею и Испанию, однако не хочет дать их Украине из-за недоверия. При этом сам Шольц отмечал, что его раздражает акцент на ракетах Taurus при дефиците у ВСУ самых обычных артиллерийских снарядов.