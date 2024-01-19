Мир 19 января 2024, 15:08 Военный конфликт как наркотик. Британцы выдали французских наемников на Украине Военный эксперт Орлов: Иностранный легион задействован на Украине с начала СВО Минометный расчет французского Иностранного легиона / Викимедиа

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Франция отказалась признавать присутствие своих бойцов на Украине. Правда, наемники сами охотно раздают интервью и рассказывают, как непохож украинский конфликт на то, что они переживали раньше. Для кого-то это сигнал смыться домой, но есть и те, кому нравится рисковать под пулями. Особенно когда за это хорошо платят.

Франция открестилась от наемников

Российские войска нанесли высокоточный удар по иностранным боевикам в Харькове. Здание, в котором находились наемники, полностью разрушено, погибли более 60 «солдат удачи» из Франции, свыше 20 оказались серьезно ранены.

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Также пострадали кураторы РДК — «Русского добровольческого корпуса»*.

Поначалу во Франции не стали делать никаких заявлений о гибели своих бойцов в Харькове. Российскому МИД пришлось вызвать французского посла Пьера Леви, чтобы выяснить: знают ли власти республики, что кто-то отправил их людей на Украину? Ведь по французскому законодательству наемничество — уголовное преступление.

В конце концов Парижу все же пришлось ответить: по словам официальных лиц, в отличие от иных стран, Франция якобы никогда не посылала наемников ни на Украину, ни куда-либо еще, сообщило агентство AFP.

Дезертир из Иностранного легиона

Французская журналистка Кристель Неан утверждает, что наемники из Франции воюют на стороне ВСУ с 2014 года. После начала российской спецоперации они стали приезжать уже под воздействием пропаганды Североатлантического альянса.

Большинство таких «туристов» отрезвил удар по Яворовскому полигону во Львовской области, где тренировали иностранных наемников. Выжившие после атаки 13 марта 2022 года поняли, что легкой поездки на «сафари» не будет, и большинство спешно вернулось во Францию.

Неожиданно ложь властей Франции разоблачила и британская газета The Times. Она опубликовала историю некоего Франка с позывным Берлиоз, который сейчас участвует в боевых действиях на Украине. Причем он не просто наемник, а, похоже, еще и дезертир французского Иностранного легиона.

Франк не скрывал, что в 2022 году пробирался на Украину без паспорта. Последний кордон был на границе Польши, но француз воспользовался советом коллеги и напел Le Boudin — официальный гимн Иностранного легиона — украинскому пограничнику. Тот без проблем пропустил вояку.

Оказавшись на Украине, Франк заключил контракт со специальным подразделением, входящим в состав украинского «Международного легиона». Однако оказалось, что 50-летний профессиональный солдат-снайпер был не был готов к тому, что происходит на настоящем фронте в Соледаре, Бахмуте, Северодонецке и Запорожье.

Тем не менее возвращаться домой он не стал. Наемник даже не пытался рассказывать журналистам, что «отстаивает справедливость» или «пришел по зову совести», как другие его коллеги. Франк честно заявил: просто нравится любая война. Это — его страсть.

Французский Иностранный легион появился 9 марта 1831 года. Входит в состав войск Франции, комплектуется преимущественно из иностранцев и подчиняется исключительно главе республики. Контракт с новобранцем заключается на пять лет, после чего он может подать прошение о гражданстве. Легионер, раненный во время боевых действий, немедленно получает право на французский паспорт. Рядовые зарабатывают от одной до трех тысяч евро в месяц, в зависимости от рода войск и условий службы.

Британские журналисты уточнили, что Франк не единственный «выпускник» Иностранного легиона. Хотя Франция не обнародовала официальных данных, считается, что на Украине воюют десятки бывших и действующих легионеров. Немало из них такие же дезертиры.

Депутат Национального собрания Франции Фредерик Матье заявлял, что на Украину уехали как минимум 400 французов, причем около сотни из них — откровенные неонацисты. Они замешены в убийстве российских военнопленных и контрабанде оружия, сообщил Telegram-канал «Sputnik Дальнее зарубежье».

Легион оправляет на Украину славян

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что часть наемников отбыли на Украину по собственному желанию и нанялись воевать в Добровольческий корпус. А часть — комбатанаты — отправились по линии западных спецслужб.

Если говорить именно о французском Иностранном легионе, то его солдаты участвуют в конфликте с самого начала боевых действий, то есть с 2022 года. Была информация, что Легион выделил несколько подразделений, которые организованно поехали на Украину. Владимир Орлов

По мнению эксперта, оно и неудивительно: в Иностранном легионе служит довольно много украинцев и вообще славян. Их выгодно посылать в зону боевых действий, ведь так меньше языковых проблем. Поэтому не исключено, что МИД Франции сказал правду: они действительно оправили не французов.

«Думаю, наемники как ехали, так и будут ехать на Украину, вне зависимости от того, какая судьба в итоге их там ждет», — заключил Орлов

*Запрещенная в России террористическая организация.