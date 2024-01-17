Эксклюзив 17 января 2024, 21:38 Пирожок ни с чем. Макрон скормил французам ложь о переходе на военную экономику Блогер «Голос Мордора»: Макрон солгал о переходе Франции на военную экономику Alexis Sciard / Global Look Press

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Спокойная жизнь во Франции кончилась: президент Эммануэль Макрон решил перевести страну на военные рельсы. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» напомнил Telegram-каналу «360», почему воинствующая республика — смехотворное зрелище.

Далее — его прямая речь.

Президент Франции Эммануэль Макрон перевел экономику страны на военные рельсы. Одним своим заявлением перевернул тихую мирную жизнь страны. Франция теперь готовится к войне сосредоточенно, с самопожертвованием и усердием.

Заводы Renault, Peugeot и Citroen выпускают бронированные машины, Dior и Chanel вместо парфюма и косметики производят тринитротолуол, гексоген и пироксилин. Те самые хрустящие французские булки нарезаются порционно и отправляются в сухие пайки для доблестных французских солдат.

Кофе на Монмартре теперь стоит не восемь, а 15 евро, а парижские буржуа отказываются от традиционных утренних круассанов. Не до удовольствий, ибо впереди война с восточными варварами, которые хотят лишить французов спокойной и сытой жизни.

Представили? А теперь серьезно: кто-то из вас может представить себе мальчика Маню в связи с чем-то военным? Нет, ибо это сверхзадача. Да и вообще современная Франция и война — какие-то уж слишком параллельные понятия.

Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Скажем прямо: Франция и так никогда не была державой воинской, а сейчас и подавно. Расслабленная и субтильная, выбравшая между матриархатом и патриархатом третий, уникальный путь — ЛГБТкратию*. И вот Макрон объявляет, что французская экономика становится военной. Может быть, Пьер Карден представит новую коллекцию в стиле милитари — почему бы и нет?

Воинствующая Франция — зрелище смехотворное. Особенно в контексте того, что сама она воевать не собирается, зато хочет вооружить Украину, видимо, надеясь отомстить России за казаков в Париже в 1814 году. Но самое смешное, что все это еще и обычное вранье. Пустая риторика, за которой нет вообще ничего. Ни с чем пирожок.

Не перейдет Франция ни на какую военную экономику, потому что ее экономика в принципе на это не способна. Выпуск дополнительных сорока крылатых ракет можно даже не считать. Военная экономика — это именно то, о чем я написал выше. Даже Россия не перешла на военную экономику, потому что это невероятное напряжение сил государства и лишения для народа.

А вы и вправду думаете, что Макрон поведет за собой строем всех французов, чтобы они в три смены вкалывали на войну? Ну, посмотрим. Это даже интересно.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.