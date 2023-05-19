Эксклюзив 19 мая 2023, 19:55 ☣ Обедненный уран в паре с грязной бомбой. Европе предрекли последствия из-за Украины Военный эксперт Джерелиевский: на складе в Хмельницком могли хранить грязные бомбы Freepik

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Радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком, движется к Европе. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», для чего используют такие снаряды, чем они опасны и что еще могло храниться на территории Украины.

Далее — прямая речь.

Дешевле, чем вольфрам

Обедненный уран получают из отходов урана и оружейного плутония и используют в противотанковых БОПСах — бронебойных оперенных подкалиберных снарядах в качестве самого главного поражающего элемента.

Это стержни из обедненного урана с рядом характеристик, которые делают их достаточно эффективными именно для такого использования, — например, плотностью, твердостью на уровне вольфрама.

Снаряды с обедненным ураном для артиллерийского комплекса Mark 15 Phalanx CIWS на борту американского линкора USS Missouri (BB-63). Фотография ВМФ США, 1987 год / Википедия

Кроме того, обедненный уран обладает способностью самозатачивания, то есть, когда он входит в броню, заостряется и начинает гореть. Возгорание происходит само по себе. Эти раскаленные осколки могут вызвать детонацию боеприпасов танка или боевой машины пехоты.

Также обедненный уран существенно дешевле, чем вольфрам. Соединенные Штаты, которые в принципе начали производство этих боеприпасов, закупали вольфрам за рубежом, и снаряды с урановым сердечником были для них вариантом импортозамещения.

Последствия применения снарядов с обедненным ураном

Однако, помимо достаточно высоких характеристик, все эти боеприпасы имеют и неприятные стороны. Кроме небольшой, но все же радиоктивности, они еще невероятно токсичны.

Во время применения этих снарядов образуется большое количество мелкодисперсной пыли оксида урана. Это крайне токсичное и ядовитое вещество, поражающее человека и заражающее почву.

Достаточно интенсивно эти боеприпасы использовали в Ираке и Югославии. До сих пор в этих странах сказываются последствия применения обедненного урана. Это комплексное поражение организма человека буквально по всем параметрам: и онкологические заболевания, и болезни печени, почек, нервной системы.

Заболевания передаются по наследству: у людей, которые были отравлены, рождаются больные дети со множеством патологий. И точно были поражены те военнослужащие, которые использовали снаряды с обедненным ураном.

Статуя Саддама Хусейна во время бомбардировок ВВС США, 2003 год / Telegram

Солдаты США оказались заражены

Пока боеприпасы находятся в укладке, считается, что они безопасны. Но после их применения дело обстоит иначе. Подбитая бронетехника и местность покрываются желтой отравленной пылью.

В Ираке, например, буквально вся пустыня была в этой пыли. Достаточно было проехать автомобилю или какой-то другой бронетехнике, и все это поднималось в воздух, потом опять оседало где придется. Люди дышали этим и заражались.

По возвращении домой уже через три года у военнослужащих начинались серьезные проблемы. Их негласно предупреждали: мужчинам рекомендовали в ближайшие пять лет не заводить детей, а женщинам вообще воздержаться от родов. Потому что шансов дать здоровое потомство у них уже не было.

Самое удивительное, что американским военнослужащим никто заранее не говорил об опасности токсичной пыли. Не выдавали никаких дополнительных защитных комплектов, они не получали инструктажа.

Американские солдаты в Багдаде / РИА «Новости»

Было достаточно много исков в адрес Пентагона, но выиграть у Министерства обороны США практически невозможно. Тем более что тут была еще одна заинтересованная сторона — военно-промышленный комплекс, изготавливавший эти снаряды.

Именно отсутствие выигрышных процессов по этим делам стало основанием говорить о безопасности подобных снарядов. Хотя в принципе на слушаниях в конгрессе прямо указывали, какие опасности несут стержни из обедненного урана в боеприпасах.

Гнездо грязных бомб на Украине

Что касается Хмельницкого, то была информация, что, помимо альфа- и бета-излучений, там зафиксировали гамма-излучение. А это уже уран обогащенный. У меня есть версия, что на этом складе находились не только снаряды с обедненным ураном, но и так называемые грязные бомбы.

Похоже, именно на Хмельницкой атомной электростанции вели работы по их созданию. Напомню, это контейнер с отработанным ураном, который с помощью взрывного устройства распыляет радиацию, заражая местность.

Российская разведка получила информацию об изготовлении таких устройств еще в октябре 2022 года и официально сообщила всему миру. По всей видимости, после этого бандеровцы отказались от провокации.

В начале декабря началась инспекция МАГАТЭ на всех атомных электростанциях Украины. Пока грязные бомбы хранились на АЭС, они были в безопасности — всем известно, что россияне, в отличие от ВСУ, не станут обстреливать такие объекты.

Но когда приехала комиссия, грязные бомбы решили поскорее убрать. Вернуть назад забыли или не сочли нужным. Если это действительно так и они находились на складе, то ситуация еще серьезнее, чем представлялось.

В любом случае даже облако от боеприпасов с обедненным ураном — достаточно большая угроза для Европы. По мнению специалистов, разрыв одного такого снаряда заражает местность — не сразу, а постепенно, с помощью ветров и дождей — на расстоянии порядка 50 километров.