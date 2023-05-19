19 мая 2023, 19:55
☣ Обедненный уран в паре с грязной бомбой. Европе предрекли последствия из-за Украины
Военный эксперт Джерелиевский: на складе в Хмельницком могли хранить грязные бомбы
Радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком, движется к Европе. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», для чего используют такие снаряды, чем они опасны и что еще могло храниться на территории Украины.
Далее — прямая речь.
Дешевле, чем вольфрам
Обедненный уран получают из отходов урана и оружейного плутония и используют в противотанковых БОПСах — бронебойных оперенных подкалиберных снарядах в качестве самого главного поражающего элемента.
Это стержни из обедненного урана с рядом характеристик, которые делают их достаточно эффективными именно для такого использования, — например, плотностью, твердостью на уровне вольфрама.
Кроме того, обедненный уран обладает способностью самозатачивания, то есть, когда он входит в броню, заостряется и начинает гореть. Возгорание происходит само по себе. Эти раскаленные осколки могут вызвать детонацию боеприпасов танка или боевой машины пехоты.
Также обедненный уран существенно дешевле, чем вольфрам. Соединенные Штаты, которые в принципе начали производство этих боеприпасов, закупали вольфрам за рубежом, и снаряды с урановым сердечником были для них вариантом импортозамещения.
Последствия применения снарядов с обедненным ураном
Однако, помимо достаточно высоких характеристик, все эти боеприпасы имеют и неприятные стороны. Кроме небольшой, но все же радиоктивности, они еще невероятно токсичны.
Во время применения этих снарядов образуется большое количество мелкодисперсной пыли оксида урана. Это крайне токсичное и ядовитое вещество, поражающее человека и заражающее почву.
Достаточно интенсивно эти боеприпасы использовали в Ираке и Югославии. До сих пор в этих странах сказываются последствия применения обедненного урана. Это комплексное поражение организма человека буквально по всем параметрам: и онкологические заболевания, и болезни печени, почек, нервной системы.
Заболевания передаются по наследству: у людей, которые были отравлены, рождаются больные дети со множеством патологий. И точно были поражены те военнослужащие, которые использовали снаряды с обедненным ураном.
Солдаты США оказались заражены
Пока боеприпасы находятся в укладке, считается, что они безопасны. Но после их применения дело обстоит иначе. Подбитая бронетехника и местность покрываются желтой отравленной пылью.
В Ираке, например, буквально вся пустыня была в этой пыли. Достаточно было проехать автомобилю или какой-то другой бронетехнике, и все это поднималось в воздух, потом опять оседало где придется. Люди дышали этим и заражались.
По возвращении домой уже через три года у военнослужащих начинались серьезные проблемы. Их негласно предупреждали: мужчинам рекомендовали в ближайшие пять лет не заводить детей, а женщинам вообще воздержаться от родов. Потому что шансов дать здоровое потомство у них уже не было.
Самое удивительное, что американским военнослужащим никто заранее не говорил об опасности токсичной пыли. Не выдавали никаких дополнительных защитных комплектов, они не получали инструктажа.
Было достаточно много исков в адрес Пентагона, но выиграть у Министерства обороны США практически невозможно. Тем более что тут была еще одна заинтересованная сторона — военно-промышленный комплекс, изготавливавший эти снаряды.
Именно отсутствие выигрышных процессов по этим делам стало основанием говорить о безопасности подобных снарядов. Хотя в принципе на слушаниях в конгрессе прямо указывали, какие опасности несут стержни из обедненного урана в боеприпасах.
Гнездо грязных бомб на Украине
Что касается Хмельницкого, то была информация, что, помимо альфа- и бета-излучений, там зафиксировали гамма-излучение. А это уже уран обогащенный. У меня есть версия, что на этом складе находились не только снаряды с обедненным ураном, но и так называемые грязные бомбы.
Похоже, именно на Хмельницкой атомной электростанции вели работы по их созданию. Напомню, это контейнер с отработанным ураном, который с помощью взрывного устройства распыляет радиацию, заражая местность.
Российская разведка получила информацию об изготовлении таких устройств еще в октябре 2022 года и официально сообщила всему миру. По всей видимости, после этого бандеровцы отказались от провокации.
В начале декабря началась инспекция МАГАТЭ на всех атомных электростанциях Украины. Пока грязные бомбы хранились на АЭС, они были в безопасности — всем известно, что россияне, в отличие от ВСУ, не станут обстреливать такие объекты.
Но когда приехала комиссия, грязные бомбы решили поскорее убрать. Вернуть назад забыли или не сочли нужным. Если это действительно так и они находились на складе, то ситуация еще серьезнее, чем представлялось.
В любом случае даже облако от боеприпасов с обедненным ураном — достаточно большая угроза для Европы. По мнению специалистов, разрыв одного такого снаряда заражает местность — не сразу, а постепенно, с помощью ветров и дождей — на расстоянии порядка 50 километров.
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