Мир 12 мая 2023, 21:50 МАГАТЭ представит соглашение с Россией и Украиной по защите ЗАЭС Reuters: МАГАТЭ представит СБ ООН соглашение с России и Украины о защите ЗАЭС РИА «Новости»

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в мае представить Совбезу ООН соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.

Проект договора, по мнению одного из собеседников агентства, выглядит многообещающе.

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Собеседник агентства уточнил, что документы планируется представить Совбезу ООН «уже в этом месяце», но точная дата пока не определена.

Ранее Гросси заявил, что присутствующие на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ обеспокоены ситуацией вокруг станции. По его словам, она становится все более непредсказуемой и опасной. Как считает глава МАГАТЭ, агентство должно «действовать сейчас», чтобы предотвратить угрозу реальной ядерной катастрофы.

Член Главного совета администрации региона Владимир Рогов в мае заявлял, что ВСУ планируют захватить Запорожскую АЭС во время контрнаступления. По его словам, в планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата станции, чтобы создать там плацдарм на левом берегу.