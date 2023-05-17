Мир 17 мая 2023, 00:20 Скачки радиации зафиксировали на востоке Польши после взрыва складов в Хмельницком Политолог Кедми: на востоке Польши зафиксировано повышение уровня радиации Freepik

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В польском городе Люблине измерительные приборы зафиксировали резкое повышение уровня радиации. Об этом в Telegram-канале сообщил израильский политолог, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Польские эксперты зафиксировали превышение уровня висмута в шесть-семь раз. Висмут — это продукт распада обедненного урана, который используют в боеприпасах, отметил Кедми.

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«В комментариях поляки пишут, что радиационная угроза пришла из Хмельницкой области, где утром 14 мая ударом „Гераней“ был уничтожен 649-й авиационный склад», — сообщил политолог.

В ночь на 13 мая российская армия ударила по складам, на которые свозили снаряды с обедненным ураном, поставленные Украине Западом. Местные власти замалчивают ситуацию, однако население охватила паника, из города вывозят детей.

Ракетный удар пришелся по территории завода «Катион»на котором располагался склад боеприпасов ВСУ. Жители сняли момент взрыва — над местом образовалось огромное облако.