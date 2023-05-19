19 мая 2023, 14:11
Радиоактивное облако с Украины направилось в сторону Западной Европы — Патрушев
Секретарь СБ РФ Патрушев предупредил о радиоактивном облаке, летящем с Украины в Европу
После уничтожения складов боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком и Тернополе над Украиной поднялось радиоактивное облако и направилось в сторону Западной Европы. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил об опасности на совещании в Сыктывкаре, сообщил ТАСС.
Президент США Джо Байден, по его словам, поехал на саммит G7 в Хиросиму, чтобы обсудить общие демократические ценности и поддержку киевского режима. Николай Патрушев заявил, что Штаты уже помогли в плохом смысле этого слова Украине тем, что заставили своих союзников поставить ей боеприпасы с обедненным ураном.
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«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — сказал секретарь Совбеза.
На Западной Украине взорвали военные склады, на которых могли находиться переданные Великобританией боеприпасы. «Царьград» сообщил, что паника из-за возможного повышения уровня радиации началась в Польше и Словакии.
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