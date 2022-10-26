Что такое «грязная бомба» и чем она опасна, рассказал военный эксперт Никулин | 360°

Мир 26 октября 2022, 23:45 Раскаты от взрыва «грязной бомбы» останутся с Украиной надолго. От второго Чернобыля страна долго не оправится Военный эксперт Никулин назвал «грязную бомбу» оружием с долговременными последствиями РИА "Новости"

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Россия несколько дней подряд призывает страны всего мира не допустить провокацию Украины с «грязной бомбой». Однако реакции от государств Запада все еще нет. Пока что в дело вступило только Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ), которое пообещало направить в Киев и город Желтые Воды, где находится Восточный горно-обогатительный комбинат, комиссию с проверкой. Детонация маломощного ядерного боеприпаса, как еще называют «грязную бомбу», не несет серьезных разрушений, но последствия от ее использования окажутся долгими и тяжелыми.

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Опасное оружие

Материалы для создания «грязной бомбы» у Украины есть. По данным Минобороны, Великобритания передала в страну порядка 30 тонн высокообогащенного урана и 30−40 килограммов оружейного плутония. Этого достаточно, чтобы сделать сразу несколько опасных снарядов, заявил «360» политолог, военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.

Он добавил, что для создания опасного оружия Украина вполне может использовать даже уже имеющиеся в ее распоряжении радиоактивные материалы.

РИА "Новости"

«„Грязной бомбой“ можно назвать и снаряды с обедненным ураном, которые американцы применяли в Ираке, в Ливии, в Сербии в 1999 году. По крайней мере, радиационный фон там, где они использовались, существенно превышен до сих пор, и фиксируется значительный рост онкологических заболеваний», — подчеркнул Никулин.

Зона распространения радиации, заметил эксперт, зависит от способа применения боеприпаса. Если его взрыв происходит на земле, то площадь окажется небольшой. Но если «грязная бомба» детонирует в воздухе, то под заражение радиации попадет территория от 100 до 1000 квадратных километров.

РИА "Новости"

«На земле потом нужно проводить целый комплекс мероприятий по удалению радиационных частиц. Нужно снимать весь слой почвы. Есть специальные грейдеры и другие технологии существуют. Но Украина, скорее всего, делать этого не будет. Но если это будет на нашей территории, то это придется делать нам», — подчеркнул военный эксперт.

Долговременные последствия

Самые тяжелые последствия ждут людей, которые окажутся в зоне поражения «грязной бомбы». По оценке Игоря Никулина, отложенный эффект станет таким же, как при аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

«Не будет такой мощной ударной волны, какая бывает при ядерном взрыве. Не будет такого мощного ионизирующего излучения, которое тоже действует непродолжительное время. А уровень радиации останется высоким», — подчеркнул специалист.

РИА "Новости"

Если бомба окажется очень мощной, то находящиеся в зоне взрыва люди погибнут на месте. Те, кто выживет, столкнутся с серьезными последствиями для здоровья.

История вопроса

Понятия «грязная бомба» не существует. Это журналистский штамп, обозначающий применение радиоактивных веществ для нанесения поражения противнику, заявил инженер-физик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов Андрей Ожаровский.

«Подобное оружие разрабатывалось, но называлось оно радиологическим. Ни одна страна мира не взяла его на вооружение», — отметил он.

РИА "Новости"

Эксперт пояснил, что рассеять радиоактивные вещества над войском противника очень легко. Но погибнут солдаты не сразу, а значит, вполне могут продолжать вести борьбу.

«Мы знаем, что клиника даже острой лучевой болезни, которая была у ликвидаторов Чернобыльской катастрофы — это 10-12 дней, а генералам важно убить солдат противника как можно быстрее. То есть, если посыпать человека радиоактивными отходами, будет ущерб здоровью, но он какое-то время будет жив. А если это солдат, то он будет оказывать сопротивление. Поэтому все ограничилось опытами», — добавил он.

РИА "Новости"

Ожаровский добавил, что такое же оружие разрабатывали и в Советском Союзе: составляли различные комбинации радиоактивных и отравляющих веществ, ставя опыты на собаках, кошках и лошадях. Но дальше испытаний дело не пошло.