Мир 15 мая 2023, 19:15 Жители Западной Украины оказались в опасности из-за снарядов с обедненным ураном Полковник Березин: на Украине возникла опасность из-за снарядов с обедненным ураном masadepan / Freepik

Читать 360tv в

Взрыв на складе с боеприпасами, содержащими обедненный уран, на Западной Украине поставил в опасность местное население. Об этом рассказал полковник в отставке, бывший старший преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского Геннадий Березин в беседе с «МК».

В ночь на 13 мая российские «Калибры» ударили по складам, на которые свозили снаряды с обедненным ураном, поставленные Украине Западом. Местные власти в Хмельницком и Тернополе замалчивают ситуацию, но людей охватила паника. В соцсетях призывают вывозить детей из поселков, находящихся недалеко от мест прилета.

Реклама

Хотя на Западе говорят, что использовать боеприпасы с обедненным ураном безопасно, на самом деле это не так, отметил Березин. Судя по картине из интернета, на месте взрыва сформировалось радиоактивное облако, обратил внимание полковник в отставке. По его словам, местные жители оказались в опасности по двум причинам.

«Во-первых, при вдыхании радиоактивной пыли — а она оседает в основном в легких — происходит заражение организма, что приводит к резкому возрастанию онкологических заболеваний», — пояснил бывший преподаватель.

В первую очередь это провоцирует образование рака легких, уточнил Березин. Вторая причина опасности — вторичное заражение, которое происходит за счет выращивания сельхозпродукции и выпаса скота в загрязненной местности, рассказал полковник в отставке.

Европе выйдет боком

Специалист не смог сказать, будут ли последствия от взрывов снарядов для Европы. Для прогноза нужно знать, какое количество элементов обедненного урана попало в атмосферу, пояснил бывший преподаватель.

«Мы пока не имеем точных данных о размерах этого радиоактивного следа, но можно предположить, что все это боком выйдет европейцам, которые готовы поставлять Киеву такое оружие», — заключил Березин.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что любое использование обедненного урана в мире сильно волнует всемирную организацию. По его словам, передача таких снарядов Украине не стала исключением.