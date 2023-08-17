Мир 17 августа 2023, 23:00 Балканский зигзаг. Власти Турции рассчитывают навязать России новую зерновую сделку Политолог Мезюхо: Турция провалила миссию посредника между Россией и Украиной Freepik

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Несмотря на заверения в дружбе с Россией, турецкие власти признались, что не против появления украинских грузовых судов на Босфоре. Это еще раз показало, что Турция всегда играет только за себя — и в зерновой сделке, и в миротворческой миссии. Впрочем, российскую сторону не удивить зигзагами турецкой дипломатии.

Турки ждут украинские суда на Босфоре

Турецкие власти заявили, что гарантируют беспрепятственный проход украинских сухогрузов с зерном через проливы Босфор и Дарданеллы. Ранее Украина утратила возможность поставлять зерно по акватории Черного моря после завершения зерновой сделки с Россией, Турцией и ООН.

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При этом появление украинских кораблей у Босфора не фантастика: в Черном море открыт временный коридор. Им смогут воспользоваться гражданские и торговые суда, которые идут в порты Одессы, Южного и Ильичевска (переименова в Черноморск), или из них.

Недавно, 16 августа, из одесского порта по направлению к Босфору выдвинулся контейнеровоз Joseph Schult. Судно следовало под флагом Гонконга, на борту находилось более 30 тысяч тонн груза.

Дипломатия Турции провалилась

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо в разговоре с «360» отметил, что заявление турецкой стороны в первую очередь говорит о желании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана навязать России «Зерновую сделку 2.0».

Турецкий лидер в ходе вероятной встречи с президентом России Владимиром Путиным, о которой сообщали турецкие СМИ, будет продвигать идею второй зерновой сделки. Однако сегодня можно говорить, что Турция как посредник между Украиной и Россией провалилась в своей дипломатической миссии. Иван Мезюхо

Политолог напомнил, что турецкие власти, несмотря на договоренность с Российской Федерацией, отпустили «азовцев»* и не смогли проконтролировать соблюдение всех условий зерновой сделки. Поэтому едва ли стоит рассчитывать на то, что российская сторона согласится играть на прежних условиях.

Турции придется делать выбор

Мезюхо подчеркнул, что хотя турецкие власти по-прежнему желают участвовать в переговорах между Россией и Украиной, Турция играет только за свою собственную сторону.

«В российско-украинском (а на самом деле в российско-западном) противостоянии Турция пытается извлечь наибольшую выгоду. Частично это получается, частично нет. Но сегодня турецкой стороне нужно задуматься над тем, что до бесконечности вот так вот лавировать она не сможет», — сказал политолог.

Мезюхо добавил, что в конце концов туркам придется определяться. Но обострять связи с Россией до уровня непреодолимых противоречий Турция не станет: диалог двух стран с давних пор строился непросто и отношения всегда были зигзагообразными.

Те соглашения, которые сегодня достигнуты между государствами, на самом деле являются одними из лучших за все время контактов между Россией и Турцией, включая времена Российской империи и Советского Союза. Иван Мезюхо

Политолог отметил, что сейчас Турция — один из российских стратегических партнеров в черноморском регионе: России необходимы гарантии прохода и военных, и гражданских судов через Босфор и Дарданеллы. Также у стран тесные отношения в области экономической кооперации, туризма и других отраслях.

«Поэтому, конечно, Россия тоже заинтересована в максимально конструктивных отношениях с Турцией. Тем более что она сегодня фактически заявляет о своих интересах в Средней Азии, то есть в некотором „подбрюшье“ России: Анкара активно работает с тюркоязычными государствами», — сказал Мезюхо.

* члены запрещенной в России террористической организации «Азов».