Мир 16 августа 2023, 13:01 Дату встречи Путина и Эрдогана не определили РИА «Новости»: Россия и Турция не выбрали дату встречи Путина и Эрдогана РИА «Новости»

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Конкретной информации о дате и месте встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник канцелярии турецкого лидера.

Так собеседник агентства оценил появившуюся информацию, что встреча президентов двух стран пройдет 31 августа.

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«Нет. Пока никакой конкретики», — заявил источник.

Журналисты турецкой газеты Milliyet сообщили, что обсуждение возможной даты встречи Путина и Эрдогана пока идет. Но, вероятнее всего, лидеры двух стран встретятся до наступления осени.

О желании встретиться с Владимиром Путиным в августе ранее заявлял Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркивал, что все детали организации предстоящих переговоров находятся на стадии рассмотрения руководителей разведок и министров иностранных дел двух стран.

По данным канцелярии турецкого лидера, договоренности о предстоящей встрече президенты достигли еще в начале августа во время первого за пять недель телефонного разговора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, уточнив, что в ходе встречи Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине и зерновую сделку.