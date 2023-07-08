Важное 08 июля 2023, 19:41 Выдачу командиров «Азова» Украине назвали нарушением договоренностей Песков: командиры «Азова» должны были оставаться в Турции до конца конфликта РИА «Новости»

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Возвращение из Турции на Украину командиров батальона «Азов»* является нарушением ранее установленных договоренностей. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что изначальный обмен военнопленными предусматривал, что командующие националистическим вооруженным объединением боевиков должны были оставаться в Турции до окончания конфликта.

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«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», — заявил Песков. Он не исключил, что на такой шаг участники договоренностей пошли из-за провалов контрнаступления ВСУ

Представитель Кремля добавил, что Россию о предстоящей выдаче боевиков никто не предупредил.

В Турцию командиры националистов попали после обмена военнопленными в сентябре прошлого года. Тогда временно исполняющий обязанности Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что из украинского плена вернулись 55 военнослужащих и один гражданский. Украина получила 215 человек, среди которых оказались командиры «Азова"*.

Обмен проходил в аэропорту Анкары. По данным СМИ, гражданским оказался предприниматель Виктор Медведчук, попавший под уголовное преследование украинских властей. Его обменяли на пятерых командиров националистического объединения.

Тогда же Россия выставила условия, что «азовцы"* не покинут территорию Турции. Реджеп Тайип Эрдоган уточнял, что после обмена Медведчук отправится в Россию.

*«Азов» -запрещенная в России террористическая организация.