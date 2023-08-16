Мир 16 августа 2023, 11:14 Первое судно воспользовалось временным коридором для Украины в Черное море Курбатов: первое судно вышло из Одессы по временному коридору в Черном море РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первое судно воспользовалось временным коридором в Черном море, открытым киевским режимом. Речь идет о контейнеровозе, который вышел из порта Одессы. Такое заявление сделал украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в социальной сети Facebook*.

«Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины», — написал он.

Реклама

Министр добавил, что Joseph Schulte находился в одесскому порту с 23 февраля 2022 года. Сейчас он направляется к Босфору, на его борту — свыше 30 тысяч тонн груза. Кубраков напомнил, что это первое судно, которое вышло из Одессы с 16 июля.

Ранее Украина заявила об открытии временных коридоров для торговых судов, направляющихся из/в порты Черноморска, Южного, Одессы.

*Facebook входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской.