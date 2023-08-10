Мир 10 августа 2023, 14:38 Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов ВМС Украины сообщили об открытии временных коридоров в Черном море для торговых судов РИА «Новости»

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Украина решила открыть временные коридоры для торговых судов, которые идут в/из черноморских портов — Одессы, Южного, Черноморска. Об этом заявили представители военно-морских сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook*.

«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ № 6 от 8 августа 2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Представители ВМС Украины уточнили, что минная опасность и военная угроза сохранятся на всех маршрутах. Их украинская сторона раньше уже предлагала Международной морской организации (IMO). Ее совет «признал право Украины на свободное торговое судоходство», которое гарантируется международным морским правом.

Маршруты собираются использовать в первую очередь для выхода гражданских судов, которые остаются в портах Одессы, Южного и Черноморска. Капитаны или владельцы перед началом путешествия должны будут подтвердить готовность к плаванию в непростых условиях.

*Facebook входит в корпорациюMeta, которая признана в России экстремистской и запрещена.