17 августа 2023, 12:42
Турция гарантирует проход для украинских сухогрузов с зерном
Haber Global: Турция пропустит через проливы идущие с Украины суда с зерном
Власти Турции намерены гарантировать проход украинских сухогрузов с зерном через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом со ссылкой на источник в турецком министерстве обороны сообщил телеканал Haber Global.
«Пока что с Украины не отправилось ни одно судно с зерном, насколько нам известно. Однако его беспрепятственно пропустят через проливы, если оно прибудет», — указал собеседник канала.
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Украина утратила возможность поставлять зерно по акватории Черного моря после завершения зерновой сделки с Россией, Турцией и ООН. Российская сторона заявляла, что ее условия в соглашении не выполнялись.
В СМИ появилась информация, что США приступили к переговорам с Турцией, Украиной и другими государствами в Восточной Европе по созданию новых маршрутов экспорта украинского зерна на международный рынок. В частности, обсуждались варианты транспортировки зерновых культур через порты Дуная в Румынии.
Черное море
Турция
Украина
зерновая сделка
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