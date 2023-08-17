Мир 17 августа 2023, 12:42 Турция гарантирует проход для украинских сухогрузов с зерном Haber Global: Турция пропустит через проливы идущие с Украины суда с зерном РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Турции намерены гарантировать проход украинских сухогрузов с зерном через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом со ссылкой на источник в турецком министерстве обороны сообщил телеканал Haber Global.

«Пока что с Украины не отправилось ни одно судно с зерном, насколько нам известно. Однако его беспрепятственно пропустят через проливы, если оно прибудет», — указал собеседник канала.

Реклама

Украина утратила возможность поставлять зерно по акватории Черного моря после завершения зерновой сделки с Россией, Турцией и ООН. Российская сторона заявляла, что ее условия в соглашении не выполнялись.

В СМИ появилась информация, что США приступили к переговорам с Турцией, Украиной и другими государствами в Восточной Европе по созданию новых маршрутов экспорта украинского зерна на международный рынок. В частности, обсуждались варианты транспортировки зерновых культур через порты Дуная в Румынии.