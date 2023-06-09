Эксклюзив 09 июня 2023, 01:10 Акула растерзала россиянина в Египте. Вырваться из пасти морского убийцы невозможно? Спасатель Гофштейн после нападения в Хургаде: способов спастись от акулы не существует Unsplash

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Россиянин погиб в египетском городе Хургада после нападения акулы. По словам отдыхающих, полиция на время закрыла все пляжи, опасаясь, что кровь мужчины в воде привлечет новых хищников. Чтобы уберечь туристов от нападения акул, администрации отелей и частных пляжей огораживают участки моря специальными сетками. Но в этот раз морского хищника ничего не остановило. Справиться с акулой практически невозможно, а все инструкции, которые есть в интернете, рассматривать всерьез не стоит.

Нападение в Красном море

Первым о смерти туриста сообщило Генеральное консульство России в Хургаде. Дипломаты заявили, что мужчина погиб в четверг, 8 июня, в районе пляжа Dream Beach. Сотрудники принесли соболезнования родным и близким погибшего, а также призвали россиян сохранять бдительность и не заходить в воду, там, где это запрещено.

Очевидцы нападения в беседе с «360» заявили, что после смерти россиянина остальные пляжи закрыли, так как кровь может привлечь еще больше хищников.

Еще одни свидетели в беседе с сайтом kp.ru добавили, что в зоне гибели молодого человека плавать разрешали. На пляже дежурили спасатели, которые требовали не уходить далеко в море. Но на этот раз акула подплыла слишком близко к берегу и оказалась почти рядом с пирсом и лестницей, по которой все спускались в воду.

«Она тут же цапнула этого парня. Спасатели это увидели и начали заводить лодку. Он попытался уплыть от нее, но не смог. Она сразу его раскусила, ноги всплыли быстро. А тело она таскала часа два», — рассказали собеседники.

В распоряжении «360» оказалось видео с моментом нападения. Осторожно! Жестокие кадры!

На видео заметно, как рядом с мужчиной в море появляется плавник акулы. Пловец уходит под воду и пытается скрыться, но хищник накрывает его и затягивает на дно. Борьба продолжается несколько секунд, после чего появляется лодка спасателей.

В другом ролике было видно, что акула осталась на месте. Голоса за кадром утверждали, что она доедает останки своей жертвы. По словам очевидцев, вышедшие в море спасатели успели вытащить из воды трех девушек. В шоковом состоянии их передали врачам.

Спустя некоторое время стало известно, что в районе пляжа Dream Beach поймали акулу, но этот ли хищник напал на россиянина неизвестно. Как пояснили свидетели, недалеко плавали еще три акулы.

Источник «360» сообщил, что россиянин приехал в Египет из Балашихи. Его матери после страшного события вызвали скорую. Соседи рассказали, что женщина после того, как узнала о гибели сына, плакала и даже кричала.

«Он жил здесь с девушкой, но давно, год или два назад. Потом он уехал, а родители остались. Он только в гости приходил», — отметил собеседник.

Врачи после осмотра матери погибшего приняли решение о госпитализации женщины.

Спасения нет

Акулы — это прирожденные убийцы и совершенно неразборчивы, поэтому спасения от морского хищника, если он выбрал вас своей целью, никакого не существует. Об этом в беседе с «360» заявил заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Он подчеркнул, что в свое время придумывали разные способы для отпугивания акул, но на практике ни один из них не работает. В качестве примера он привел порошок ядовитого цвета, который, якобы надо было разбрасывать перед приблизившейся акулой, чтобы нарушить ее ориентирование.

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Еще был метод, когда пловцам в местах скопления акул советовали брать дубинку, как у регулировщика на дорогах, и бить ей акулу по носу. Теоретически, это выполнимо, если перед тобой чучело и все происходит, не в море, а в комнате.

«Но под водой у акулы преимущества в скорости и мощи», — заявил Гофштейн.

Он подчеркнул, что способов спасения от этого морского хищника нет никаких. Спасатель напомнил, что гибель россиянина от нападения акулы в Египте — это не первый подобный случай. В 2022 году жертвой морского хищника в Хургаде стала австрийка, которой откусили руку и ногу. Спустя три дня она скончалась от полученных травм. Второй случай произошел на южном курорте Египта, где от нападения акулы погибла туристка из Румынии.

Акульи сети

По словам Александра Гофштейна, власти Египта не перенимают мировой опыт по спасению людей от нападения морских хищников. Он отметил, что в той же Австралии делают специальные сети, которыми огораживают морскую территорию, где люди могут купаться не опасаясь приближения акул. На время ремонта заграждений, которые повреждают штормы и волны, вход в океан закрывают.

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«Периодически такие сети ставят отели и частные пляжи ради денег, которые оставляют туристы. Там, где акулы съели мужчину, ничего подобного не было», — подчеркнул заслуженный спасатель России.

Он признался, что сам отдыхал в Египте и его не устраивал размер огороженной в море территории, поэтому он несколько раз заплывал за нее. Но все изменилось в один день.

«Мы пошли по берегу до какого-то пирса и там увидели, что рядом с такой же загородкой в воде была акула. После этого все желание купаться в открытой воде у нас пропало», — рассказал Гофштейн.

Эксперт подчеркнул, что ему неизвестно есть ли в Египте закон, который обязывает владельцев пляжей и отелей ставить ограждение от акул в море. Но, скорее всего, такой нормы нет. Потому что иначе случаев с гибелью людей от нападения морских хищников не было бы вовсе.