Эксклюзив 08 июня 2023, 19:58 Акулу поймали в Хургаде после гибели россиянина Пойманную после убийства россиянина акулу сняли на видео

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Мужчина, погибший при нападении акулы в Хургаде, жил в Балашихе, в микрорайоне Железнодорожный, сообщил источник «360». После ЧП на пляже смогли поймать хищную рыбу. Однако не факт, что именно она убила человека. По словам очевидцев, в воде их было как минимум три.

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«Поймали акулу. Но никто не знает, это та акула или нет», — поделилась в комментарии «360» одна из очевидиц случившегося.

Хищниц замечали в воде рядом с береговой линией и несколько дней назад. Одну акулу успели снять на видео. На кадрах видно, как два человека шли купаться, а мужчина с берега, заметивший опасность в воде, кричал, чтобы те вернулись. Отдыхающие вовремя успели ретироваться на сушу.

Ранее в генконсульстве России в Хургаде подтвердили, что погибший был гражданином РФ. В дипмиссии выразили соболезнования родным и близким умершего туриста.