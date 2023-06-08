Происшествия 08 июня 2023, 17:55 Жертвой акулы-людоеда в Хургаде стал россиянин Генконсульство РФ: россиянин стал жертвой нападения акулы на пляже в Хургаде Unsplash

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Гражданин России погиб при нападении акулы на пляже Dream Beach в Хургаде. Об этом сообщило генконсульство РФ в Telegram-канале.

«Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения акулы россиянина», — указал в сообщении дипмиссии.

Ранее о том, что жертвой нападения акулы был россиянин, «360» сообщили очевидцы нападения. По их словам, мужчине 25 лет. С ним была спутница — она смогла спастись.

В дипмиссии призвали туристов соблюдать спокойствие и не нарушать правила купания и дайвинга, которые устанавливают местные власти. В случае, если сотрудники гостиниц или береговая охрана дают сигналы покинуть воду, им нужно неукоснительно следовать, подчеркнули в генконсульстве.

На кадрах с места происшествия видно, как акула билась в воде, за происходящем наблюдали шокированные туристы.