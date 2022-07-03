Еще одна женщина погибла в Египте из-за нападения акулы

Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в районе Хургады на юге Египта. Об этом сообщило в соцсетях Министерство окружающей среды страны. Подробностей происшествия пока нет.

«Была сформирована рабочая группа специалистов для выяснения причин. Губернатор провинции Красное Море генерал-майор Амр Ханафи принял решение запретить любую деятельность человека в этом районе в соответствии с международными протоколами и правилами, применяемыми при расследовании нападений акул на людей», — пояснили в ведомстве.

В Хугарде закрывают пляжи.

Накануне стало известно о нападении акулы на гражданку Австрии, которая постоянно проживала в Египте и была в браке с местным жителем. Животное откусило женщине руку и ногу, она умерла от болевого шока. Трагедия тоже случилась в Хугарде.

Ихтиологи утверждают, что акулы довольно консервативны в еде и в обычных условиях не охотятся на людей. К такому поведению могли привести какие-то аномальные внешние факторы, нарушение в питании, написал ТАСС.