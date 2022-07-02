facebook_pixel
    02 июля 2022, 00:10

    Туристка в Хургаде пострадала от нападения акулы — СМИ

    РИА «Новости»: в Хургаде от нападения акулы пострадала австрийская туристка

    Полина Созыкина

    Акула напала на туристку в море на египетском курорте Хургада. По данным генконсульства России, пострадавшая не является гражданкой РФ, сообщило РИА «Новости».

    «Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России», — сказали в дипмиссии.

    Позже стало известно, что пострадавшая женщина скончалась от ранений. Это жительница Австрии, сообщили в ведомстве. На курорте на три дня запрещены купание в море, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй. Комментария от властей Египта пока не поступало, сообщили в агентстве.