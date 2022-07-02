Акула напала на туристку в море на египетском курорте Хургада. По данным генконсульства России, пострадавшая не является гражданкой РФ, сообщило РИА «Новости».

«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России», — сказали в дипмиссии.

Позже стало известно, что пострадавшая женщина скончалась от ранений. Это жительница Австрии, сообщили в ведомстве. На курорте на три дня запрещены купание в море, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй. Комментария от властей Египта пока не поступало, сообщили в агентстве.