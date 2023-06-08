Эксклюзив 08 июня 2023, 17:38 «Вон она, останки доедает». Акула убила человека на пляже в Хургаде Генконсульство РФ в Хургаде сообщило об убийстве акулой человека на пляже

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Акула убила человека на пляже Dream Beach в Хургаде. Очевидцы происшествия рассказали «360», что погибший — турист из России. По их словам, молодому человеку было около 25 лет. Вместе с ним в воде была девушка, она смогла спастись.

Официально данные о личности и гражданстве погибшего не подтверждали. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия. На записи видно, как акула металась в воде. За происходящим наблюдают перепуганные отдыхающие.

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«Вон она! Уже его останки доедает», — говорит женщина за кадром.

По словам свидетелей ЧП, на пляже после этого возник «жуткий переполох». На место прибыла полиция.

«Я в шоке, хорошо, что не успела пойти купаться. На моих глазах акула сожрала парня, девушка успела спастись. Он на себя удар принял. Страшное дело, мне прямо плохо», — поделилась одна из очевидиц гибели туриста.

Происшествие уже прокомментировали в Генконсульстве России в Хургаде. Представители дипмиссии подтвердили гибель человека на пляже, но никаких подробностей о нем не привели.

«Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться <…> запретами на купание и дайвинг», — подчеркнули в Генконсульстве.

Также туристов призвали в обязательном порядке соблюдать сигналы к выходу на сушу, которые поступают от сотрудников гостиниц и береговой охраны.