Интересное 25 января 2024, 05:00 Православным — каравай, студентам — медовуха. Как в России отмечают «двойной» Татьянин день Эзотерик Шмелев: День студента и Татьянин день нельзя праздновать одновременно Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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На 25 января в России приходится сразу два важных праздника: церковный и студенческий. Учащиеся предпочитают шумные гуляния, привлекая удачу на экзаменах, а православные — спокойный вечер в кругу близких. У каждого праздника свои традиции и приметы. Об истории «двойного» торжества — в материале «360».

История Дня студента

Возможно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же день претендуют и служители Церкви, и студенчество. Причем каждая сторона понимает праздник на свой манер.

Православная церковь 25 января почитает святую мученицу, дочь римского консула Татиану, которая подверглась жестоким преследованиям за веру Христову при императоре Александре Севере в III веке.

Еще в этот день отмечают День рождения МГУ. Главный российский университет основали после указа императрицы Елизаветы Петровны 23 января 1755 года, но эта дата пришлась на День святой Татьяны, который отмечали 12 января по старому стилю.

Однако сейчас Русская православная церковь отмечает день ее памяти по новому стилю — 25 января.

Со временем день рождения МГУ передвинули на несколько дней вперед, и все студенты России теперь считают 25 января своим праздником. К слову, в 1791 году во имя святой мученицы Татианы освятили храм Московского университета.

Студентки университета управления «ТИСБИ» участвуют в соревнованиях по перетягиванию каната в Татьянин день / РИА «Новости» Студенты университета управления «ТИСБИ» в Татарстане участвуют в соревнованиях по перетягиванию каната в Татьянин день / РИА «Новости» Студентки университета управления «ТИСБИ» участвуют в соревнованиях по перетягиванию каната в Татьянин день / РИА «Новости» Студенты университета управления «ТИСБИ» в Татарстане участвуют в соревнованиях по перетягиванию каната в Татьянин день / РИА «Новости»

Православный праздник — День святой великомученицы Татьяны

По преданиям, в Риме в III веке после Рождества Христа настоятельницу храма Татиану подвергли гонениям из-за ее непоколебимой веры. Хотя настоятель приказал молиться только языческим богам, Татиана не смогла предать свою веру в Иисуса Христа и отказалась от них. Тогда одна из фигур языческого божества в храме упала с пьедестала и разбилась на части.

Идолопоклонники еще несколько раз пытались убедить Татиану отказаться от христианства, но это не принесло никаких результатов, за что женщину казнили. В 235 году церковь причислила мученицу к лику святых и впоследствии ежегодно почитает ее в Татьянин день.

Икона Святой Мученицы Татьяны. Не позднее XIX века. Татиана — раннехристианская мученица, ее почитают православная и католическая церкви. В России считается покровительницей Московского государственного университета и вообще всех студентов / Викимедиа

Татьянин день — праздник для студентов

В 60-70 годы XIX века Татьянин день превратился в неофициальный студенческий праздник. С него начинались университетские каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно.

Празднование «профессионального» Дня студентов имело традиции — в вузах устраивали торжественные мероприятия с раздачей наград и речами.

Сначала Татьянин день пышно отмечали только в Москве. Ежегодное празднование было для столицы настоящим событием.

Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании МГУ и неофициальной, которая, собственно, и была шумным народным гулянием почти всего города.

Коллаж: Викимедия / Телеканал «360»

События 1905 года, ознаменовавшие начало Первой русской революции, изменили многое в жизни России, в частности и Татьянин день. Газета «Голос студенчества» в те годы писала, что «прежнего пьяного веселья уже не бывало, а вместе с ним как будто потускнел сам праздник».

В послевоенные годы студенты возобновили традиции, но отмечали в домашней компании, а не шумными гуляниями, как раньше. В 1990-е многие обычаи вновь стали возрождать и в Россию вернулся прежний пышный Татьянин день.

Указ президента Владимира Путина от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник всех студентов.

Девушки на «Студенческих зимних играх на кубок Татьяны» в парке имени Горького в Казани, 2016 год / РИА «Новости» Студенческий праздник в Татьянин день и в честь 250-летия МГУ имени Ломоносова, 2005 год / РИА «Новости» Студенческий праздник в Татьянин день, 2005 год / РИА «Новости» Девушки на «Студенческих зимних играх на кубок Татьяны» в парке имени Горького в Казани, 2016 год / РИА «Новости» Студенческий праздник в Татьянин день и в честь 250-летия МГУ имени Ломоносова, 2005 год / РИА «Новости»

Приметы и традиции в Татьянин день

Православные обычаи

Издавна в Татьянин день люди пекли караваи в форме солнца. Раньше это делали старшие хозяйки в семье. По преданиям, такая выпечка привлекала скорое наступление весны, прогоняла крещенские морозы и призывала солнце как можно скорее вернуться.

Эзотерик и колдун Сергей Шмелев порекомендовал православным проводить Татьянин день в спокойной и тихой обстановке, поскольку «это все-таки церковный праздник».

«Так как Татьяна была великомученицей, ничего лишнего в этот день делать нельзя. Убраться дома нужно накануне — 24 января — либо на следующий день, 26-го числа. Сам праздник можно провести с родными и близкими, не устраивая шумного застолья», — подчеркнул собеседник «360».

Фото: Konstantin Tarusov / Russian Look / Global Look Press

Также в Татьянин день нельзя кому-либо отказывать в помощи — отказ может стать причиной большой беды, рассказала «360» эзотерик Бэла Белая. В целом январский день по традициям люди должны наполнить теплом, спокойствием и радостью.

В этот день нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими людьми. Помириться потом будет сложно или даже невозможно. Родителям запрещено ругать детей, тем более поднимать на них руку. Бэла Белая эзотерик

Оба эксперта уточнили: в церковный праздник православным нельзя пить алкоголь — это может спровоцировать драку, скандалы, конфликты и «другие бесовские поступки».

«Угнаться за двумя зайцами сразу в праздник не получится. Человек должен выбрать, как он хочет провести Татьянин день, и понять, что для него важнее — церковный, семейный и спокойный праздник или шумные студенческие гуляния. Православным молодым людям нельзя совмещать два праздника: пить алкоголь в этот день по православию — грех», — предупредил Шмелев.

Праздничная литургия в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в Татьянин день, 2018 год / РИА «Новости»

Народные приметы в День святой великомученицы Татьяны

Со временем предки наполнили Татьянин день различными приметами. Эзотерик Бэла Белая поделилась с «360» некоторыми из них (листайте карусель):

Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360»

Студенческие традиции и приметы в Татьянин день

Сегодня в каждом университете есть свои традиции на День студента. Так, в МГУ 25 января отмечают день рождения вуза, поэтому каждый год студентов угощают медовухой.

Ее варят по старинному монастырскому рецепту и настаивают в течение 40 дней, а в сам праздник ректор лично разливает напиток по кружкам и угощает учащихся.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий во время традиционной церемонии разлива медовухи в Татьянин день, 2022 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий во время традиционной церемонии разлива медовухи в Татьянин день, 2022 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Бэла Белая напомнила и о других традициях студенческого праздника. Она посоветовала воспитанникам вузов не рассказывать об успехах в учебе, чтобы не спугнуть успех на предстоящих экзаменах.

«Также студентам нельзя выкидывать мусор из своей комнаты — так они могут „выбросить“ все знания. Чем веселее и активнее молодежь отмечает свой праздник, тем радостнее и легче будет учеба», — добавила она.

Студенты педагогического колледжа слепили зачетную книжку из снега в Екатеринбурге / РИА «Новости»

Без примет не обходится ни один студенческий Татьянин день. Большинство из них, конечно, посвящены успехам в учебе.

Например, советуют высунуться в открытое окно или выйти на балкон с зачеткой, помахать ею в воздухе и прокричать: «Халява, приди!» Прохожие должны прокричать: «Уже в пути». Если студент услышит такой ответ, это гарантия отлично сданной сессии.

Помимо этого, чтобы в учебе везло, студенту нужно в этот день с утра отстоять молебен, посвященный памяти святой Татьяны, и только потом приступать к веселью и празднествам.

Студентка одно из ивановских вузов во время освящения зачетной книжки после окончания молебна, посвященного Дню памяти святой мученицы Татианы и Дню российского студенчества / РИА «Новости»

По словам эзотерика, если студент выбрал праздновать свой «профессиональный» праздник, а не церковный, то в Татьянин день ему можно предаться веселью.

«В день Татьяны все студенты пьяны. Если не напьешься, то учеба будет даваться хуже», — заявила Белая.

Мероприятия в Татьянин день в Москве и Подмосковье — 2024

День студента на коньках

Столичные катки — отличный способ провести Татьянин день. В среду, 25 января, все студенты очной формы (а также везучие обладательницы имени Татьяна ) могут бесплатно покататься на коньках в 28 парках Москвы. Все, что нужно, — предъявить студенческий билет или паспорт. Прокат коньков тоже будет бесплатным.

С 18:00 на ГУМ-Катке на Красной площади пройдет традиционный фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Сначала посетители посмотрят хоккейный матч между ХК «Красные звезды» и сборной команды Студенческой хоккейной лиги (СХЛ), затем смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях на льду и завершить праздничный день массовым катанием. Всех гостей организаторы порадуют творческой шоу-программой.

Четвертый ежегодный турнир по керлингу, посвященный Дню студента, на ГУМ-катке на Красной площади, 2019 год / РИА «Новости» Студенты московских вузов катаются на катке на Красной площади на празднике в честь Дня студента / РИА «Новости» Четвертый ежегодный турнир по керлингу, посвященный Дню студента, на ГУМ-катке на Красной площади, 2019 год / РИА «Новости» Студенты московских вузов катаются на катке на Красной площади на празднике в честь Дня студента / РИА «Новости»

Студенческий отдых на ВДНХ

Татьян и студентов приглашают бесплатно посетить популярные павильоны на ВДНХ. Посетители смогут побывать в центре «Космонавтика и авиация», музее славянской письменности «Слово», музее ВДНХ и интерактивном музейном комплексе «Буран».

На входе в здания нужно предъявить студенческий билет или паспорт (для обладательниц имени Татьяна).

Подарок от Московского зоопарка

Отдельный подарок для учащихся вузов, выпускников, абитуриентов и преподавателей приготовил Московский зоопарк: Двадцать пятого января они смогут бесплатно поучаствовать в интеллектуальном соревновании «Унизверский квест», проверить свои знания по биологии и зоогеографии.

Квест проведут в 13:00 в двух категориях: «Уютный поползень» — для любителей и «Штормовой баклан» — для профессионалов, работающих в сфере биологии, волонтеров и сотрудников российских зоопарков.

Белый медведь в Московском зоопарке. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Тематическая программа «Татьянин день» в Мытищах

Широко гулять в День студента будут и в Подмосковье. Например, в культурно-досуговом центре «Бородино» пройдет тематическая программа «Татьянин день». Гостей ждет интересный рассказ о происхождении праздника и значении имени Татьяна.

Можно будет поучаствовать в конкурсах, играх, танцевальных баттлах и музыкальных эстафетах. В конце молодежь ждет сюрприз — «бумажная» дискотека, плейлист которой соберут из предпочтений гостей, написанных на небольших листах бумаги.

Мероприятия в честь студенчества обычно устраивают в различных клубах, барах и пабах всех российских городов. Помимо веселого и шумного времяпрепровождения, учащиеся могут посетить всевозможные культурные события, которые организуют местные библиотеки и центры. Подробную информацию можно найти на официальных сайтах.