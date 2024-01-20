Москва 20 января 2024, 14:12 Специальный подарок для Татьян подготовили в усадьбе Деда Мороза в Москве Экскурсию для Татьян проведут в усадьбе Деда Мороза в Москве 25 января РИА «Новости»

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К Татьяниному дню в четверг, 25 января, обладательницам этого женского имени подготовили интерактивную экскурсию в московской усадьбе Деда Мороза. Для них мероприятие пройдет бесплатно.

«Московская усадьба Деда Мороза делает подарок в честь Татьяниного дня впервые. Экскурсия подарит им незабываемое путешествие в мир волшебства и сказок», — заявили в усадьбе.

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Для участниц акции свои двери распахнут три сказочных терема — «Терем Деда Мороза», «Терем Снегурочки» и «Терем творчества». Гостей ждут фантастические артефакты, масса интересных головоломок и заданий, которые подарят им незабываемые эмоции. Они встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой-ягой.

Кроме того, желающие отправятся в «Путешествие по сказочной тропе», где они смогут посидеть в кресле волшебника из Изумрудного города, отправиться с Золушкой на бал, познакомиться сразу с 12 месяцами и сделать незабываемые фотографии на память.

Акция продлится в течение 25 января, с 9:00 до 20:00. На кассе Татьянам необходимо предъявить паспорт или любой другой удостоверяющий личность документ.