Интересное 21 января 2024, 12:30 Талая вода, свечи и зачетка. Топ-10 примет на удачу перед экзаменом Психолог Зберовский: студенческие приметы — это математическая иллюзия Unsplash

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Совсем скоро из студенческих общежитий посыпятся пачки зачетных книжек, а из окон будет звучать известная фраза «Халява, приди!». Рядом с аудиториями выстроятся толпы невыспавшихся молодых людей в ожидании начала экзамена. Чтобы все закончилось заветным «Сдал!», в приметах на удачу и причинах, по которым обряды могут работать, разбирался «360».

Приметы на удачу для студентов

В беседе с «360» эзотерик Бэла Белая рассказала, на что стоит обратить внимание перед экзаменом или в день среза знаний, чтобы фортуна стала верной подругой в непростую пору, с которой сталкивается каждый студент.

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— Во время всей сессии стоит носить одну и ту же одежду на экзамены и не менять ее.

— Нужно спать на учебнике, конспекте или шпаргалке, а под подушкой держать их открытыми на нужной стороне, чтобы информация «просочилась» в голову.

— Перед экзаменом попросить родственников или друзей обругать. Чем крепче бранные слова, тем лучше. Единственное ограничение — нельзя называть дураком.

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— На последней странице в верхнем правом углу зачетки нарисовать карандашом домик с окошком и трубой, из которой идет дым. Чем гуще и длиннее смог, тем лучше. Это добрый символ удачи.

— Положить пятирублевую монету в обувь под пятку, чтобы получить заветное «отлично».

— Перед экзаменом нельзя мыть голову, стричь волосы или ногти и бриться, иначе все знания смоются или срежутся. Также не выносить мусор — чтобы не выбросить информацию из головы.

— Не оставлять учебники и конспекты открытыми на столе, так весь умственный багаж может испариться.

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— Никому не показывать зачетку до окончания экзаменов, потому что особенно завистливые могут сглазить.

— В день экзамена вставать с кровати только с левой ноги. Да и вообще все делать с левой стороны: еще лучше вытягивать билет левой рукой, стоя на левой ноге.

— Заходить в аудиторию сразу после отличника, а перед этим подержать его за руку, чтобы он передал удачу и познания. Также стоит уронить зачетку перед входом в кабинет, но только не глазах у преподавателя — не поймет.

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Студенческие ритуалы перед экзаменом

Одними приметами пора сессии не заканчивается, ведь попытаться сделать удачу своим верным спутником на протяжении этого непростого периода можно при помощи магических обрядов. Эзотерик Белая также посоветовала, что можно сделать для этого.

Ритуал на записку

Нужно приготовить ручку для экзамена, чистый лист и одежду, в которой собираетесь пойти. Обряд проводят с утра в день мероприятия. Он привлечет отличную оценку, хорошее настроение экзаменатора и удачу.

На бумаге нужно написать слова заговора: «Как небо ясное и светлое, так и мысли мои ясны и светлы. Как лелеют и любят меня мои родители, так пожалеют меня и учителя! Аминь! Аминь! Аминь!»

Прочитать эту аффирмацию нужно три раза вслух, а листок сложить уголками внутрь и убрать в конверт. Далее его стоит положить в карман и не доставать, пока не сдадите экзамен. Главное, не попадитесь перед педагогом.

Картомантия, Иван Владимиров, 1928 / Викимедиа Старая гадалка предсказывает судьбу молодой женщины, глядя на чайные листья на дне чашки. Гравюра Шарпа по Кроули, 1842 / Викимедиа Картомантия, Иван Владимиров, 1928 / Викимедиа Старая гадалка предсказывает судьбу молодой женщины, глядя на чайные листья на дне чашки. Гравюра Шарпа по Кроули, 1842 / Викимедиа

На талую воду

Ритуал проводят обязательно в ночь перед экзаменом. Нужно взять стакан с талой водой и прочитать на него заговор три раза: «Удачу к себе вызываю и везение, чтобы завтрашний день мне новости хорошие принес, отметку нужную я получил и довольным остался!»

Стакан должен быть подле вас всю ночь. С утра нужно выпить половину жидкости и маршировать на экзамен, зная, что высшие силы на вашей стороне. После сдачи остаток стоит вылить, если в ближайшие два дня не будет следующего экзамена. А если все же предстоит — воду можно оставить, а потом точно так же выпить.

Гадалка, Жан-Клод Боннефон / Викимедиа

Заговор на свечах

Возьмите три белые свечи. Нужны именно этого цвета, потому что он олицетворяет ум, знания и чистоту. Разложите их на пустом столе в форме треугольника, а потом подожгите по порядку справа налево.

Но на этом ритуал не заканчивается. Очень важно зажечь первую с помощью спички, а вторую и третью — первой свечой. Далее сфокусируйтесь на мыслях об экзамене и сформулируйте свою просьбу в сознании — заветную пятерку.

Закончив мыслительный процесс, посмотрите на свечи и произнесите вслух: «Пламя разгорается, к небу вытягивается, так и я хочу к знаниям все существом своим тянуться. Помоги мне, Господи. Аминь».

Свечи нельзя тушить, они обязательно должны догореть сами. После этого стоит уделить время учебе или повторению вопросов из билетов. Утром соберите остатки свечей в мешочек и выкиньте его в любые кусты по дороге к университету.

Гадание, С. Васинов / Викимедиа

Заговор на успешную сдачу экзамена

Самое главное в магии на успешную сдачу — это вера в то, что у вас все получится. По дороге на экзамен визуализируйте и представляйте, как сдадите на «отлично» или ту оценку, которую хотите.

Нужно читать про себя фразу: «Кто за Господом шел, его учениками стали. И я иду за Господом. Господи, пошли мне удачу и помощь в учении! Да будет так! Да будет так! Да будет так! И так есть!»

«Это очень мощный заговор. Его нужно написать на листе бумаги, вложить в учебник или конспект, который возьмете с собой на экзамен», — добавила Бэла Белая.

Молодая женщина, одетая в белое, теряет сознание, услышав предсказания гадалки. Литография / Викимедиа

Обряды с зачеткой

Можно посыпать зачетку солью, а параллельно поговаривать слова для таинственного ритуала: «Как соль попала, так и отметка попадет». Повторите эту фразу пять раз, чтобы получить оценку «отлично».

С утра до сдачи сядьте у окна и раскройте зачетку. Когда первые лучи солнца заглянут в ваш дом, произнесите: «Солнце в дом вступает, в зачетку хорошие отметки привлекает!». Сделать это нужно три раза. Дальше закрыть зачетку и оставить ее полежать немного на окне.

Гадание, Павел Кузнецов / Викимедиа

Памятник студенческим приметам в Москве

Памятник студенческим приметам — группа объектов, которые расположены в парке 850-летия Москвы. Идея инсталляции принадлежит студентами МАРХИ. Благодаря их усилиям в июне 2008 года — в честь Дня молодежи — построили этот добрый монумент.

На гранитной окружности написаны названия московских высших учебных заведений, а вокруг еще несколько студенческих атрибутов: ботинки, которые все могут примерить, бронзовая зачетка и пятикопеечная монета — та, которую обычно прячут в обувь.

Кстати, рядом стоит шпаргалка, но только такая, за которую точно не выгонят из аудитории. Там подробно расписано, что нужно сделать, чтобы фортуна не покинула вас в важный день.

РИА «Новости»

Среди столичных студентов есть добрая традиция приезжать сюда и проводить по методичке процедуры, чтобы поймать удачу за хвост: мерить ботинки и бросать монету в центр ее аналога из бронзы или название своего учебного заведения. Также можно прикладывать зачетную книжку к ее скульптурному эквиваленту.

Вариантов множество — точно можно разгуляться. Считается, что тем, кто уже давно выпустился, попадание в яблочко тоже сулит хорошие события в жизни. Место очень атмосферное и понравится всем, кто верит в приметы и обряды.

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Почему приметы могут работать — ответ психолога

Когда человек прислушивается к приметам, он повышает уверенность в себе, рассказал «360» психолог Андрей Зберовский. Если выполнять мистический и выдуманный протокол, то этот способ прикоснуться к магии дает дополнительную мотивацию и сбрасывает напряжение в мозге.

Даже те, кто в это не верят [совершают обряды], но это смешно. Это некое коллективное действие: два-три студента в общежитии что-то делают со смехом. Это форма психологической разгрузки и психологической защиты. Андрей Зберовский психолог

Благодаря ритуальным действиям, по словам психолога, личность выходит из ступора. Экзамен — это, безусловно, стресс, а во время такого непростого момента жизни главное — не проваливаться в эмоциональное и интеллектуальное оцепенение.

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Тем не менее многие замечали, что студенческие приметы как будто работают. На самом деле это математическая иллюзия, объяснил психолог. Магические обряды выполняют практически все учащиеся вузов, а процент несдавших среди них значительно меньше.

«Сработает не потому, что примета дала результат, а потому, что большинство студентов все равно сдают экзамен. Эти люди все равно сдали бы, даже если бы не использовали никакие приметы», — добавил собеседник «360».

Вера в приметы — магическое мышление, которое связано с тем, что любой человек хочет получить дополнительную гарантию, что у него все получится. Первобытное общество плохо понимало законы, поэтому придумывало ложные связи между действиями.