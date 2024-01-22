Подмосковье 22 января 2024, 11:30 Более 150 мероприятий проведут ко Дню студента в Подмосковье Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Концерты, дискотеки, творческие гостиные, квизы и балы проведут ко Дню студента в Подмосковье. В региональном министерстве культуры и туризма ожидают, что в мероприятиях примут участие более 12 тысяч человек.

КДЦ «Молодежный» Одинцовского округа 24 января проведет литературный бал «Ужель та самая Татьяна», ДК «Досуг» в Орехово-Зуеве 25 января пригласит студентов на интеллектуальный квиз. Центр культурного развития «Яхромский» в Дмитрове проведет игру «Умнее всех».

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Культурный центр имени Васильева в Электростали ждет гостей на «Гусарское дефиле» с участием ансамбля барабанщиц, а центр «Красный электрик» Богородского округа — на студенческий «Арт-вечер».

В Доме культуры «Лунево» в Химках пройдут девичьи посиделки, а в образовательно-досуговом центре «Октябрь» Сергиево-Посадского округа подготовили игровую программу «Молодежная балуха».

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск состоится концерт «Барокко встречает джаз», а в Истринском культурно-досуговом комплексе — фестиваль юмористических миниатюр имени Чехова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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