Подмосковье 24 января 2024, 14:10 Масштабная программа мероприятий пройдет в Химках ко Дню студента Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Татьянин день в Химках запланирована обширная программа мероприятий. Двадцать пятого января в городском округе проведут бал студентов, концерты, флешмобы, фотосессии, мастер-классы, а также спортивные эстафеты на льду.

В 11:30 запланировано начало программы мероприятия «Зимний бал». Пройдет он в главном учебном корпусе Российской международной академии туризма в Химках. Праздник будет украшен выступлением духового оркестра Сходненской школы искусств. В конце бала для всех желающих будет организована дегустация сбитня — традиционного горячего напитка, приготовленного из меда, пряностей и трав.

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В парке имени Толстого в 17:00 начнется дискотека «Растопи снег», а также фотосессия с забавными табличками и концерт «Музыка в парке» на главной сцене. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» будут проведены семинар по профориентации «Маршрут успеха», экологический мастер-класс «Кормушки для птиц», эстафета «Катим сани» и конкурсная программа «Метание Валенков».

На театральном катке в 16:00 запланирован спортивный праздник. Принять участие в нем смогут все желающие.

В Московском государственном институте культуры в 10:00 начнется праздничное мероприятие «Виват, студент!». В холле первого этажа будут организованы фото и видеозоны, а также каждый желающий сможет оставить свое послание будущим студентам.

Кроме того, студенты различных факультетов продемонстрируют флешмоб и выступят на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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