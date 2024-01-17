Интересное 17 января 2024, 17:38 Чудо на реке Иордан. Как Иисус Христос принял крещение Священник Савченко: крещенские купания в проруби не закреплены законом Церкви «Крещение Господне», икона, XVI век / Википедия

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Крещение Господне — один из важнейших двунадесятых праздников для Русской православной церкви. В этот день и накануне верующие освящают воду, ходят в храмы, молятся, а некоторые окунаются в прорубь. О крещенских традициях и истории — в материале «360».

Когда православные отмечают Крещение Господне

Верующие отмечают Крещение Господне 19 января. Это непереходящий праздник, то есть его дата не меняется год от года.

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Кроме того, это событие входит в ряд двунадесятых праздников — самых важных после Пасхи. В день Крещения Господня заканчиваются рождественские святки — на 12-й день после Рождества Христова.

История праздника Крещения

Пророк Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, долгое время скитался по пустыне. Однажды он направился в Вифлеем — город, где родился Иисус Христос — и добрел до реки Иордан, воду которой считали священной. По поверьям, именно там иудеи проводили религиозный обряд омовения.

Находясь у берегов Иордана, святой Иоанн рассказывал людям, что совсем скоро в мир явится Мессия. Предтеча призывал людей очиститься чистой водой от грехов перед его приходом. Кстати, именно Иоанн Предтеча был первым в Иудее, кто начал крестить водой.

В один из дней к реке подошел Иисус. Сын Божий поклонился перед пророком и попросил крестить его. Иоанн Предтеча сказал, что не может этого сделать, ведь перед ним стоял сам Бог: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»

«Явление Христа народу», А. А. Иванов / Википедия

Хотя Христос и правда не нуждался в обряде крещения, ведь он был безгрешен и посвятил себя служению Богу, попросил все же исполнить просьбу. Иисус рассказал, что пришел в этот мир не чтобы нарушать закон, а своим поступком призывал всех следовать христианским заповедям. Креститель не сразу согласился, но в итоге сделал так, как просил Спаситель.

В Библии сказано, что когда Христос вошел в реку, она изменила направление потока на противоположное. Кто-то мог бы сказать, что это выдумка, но каждый год 19 января Иордан меняет течение: вода останавливается, водовороты начинают сотрясать его, а после река начинает течь в другую сторону.

«Крещение Господне», Якопо Робусти / Википедия

Согласно Евангелию от Луки, после погружения в иорданские воды с небес прямо на землю сошел Святой дух в виде голубя, а свыше послышался голос самого Всевышнего: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

По некоторым версиям, тогда люди узнали о существовании Святой троицы: Бог Отец — голос, который звучал с небес, Бог Сын — Иисус Христос, прошедший священный обряд в Иордане, и Святой Дух, спустившийся во время крещения, выбрав обличие голубя.

Вплоть до середины V века Рождество Христово и Крещение Господне не отмечали отдельно: был единый праздник Богоявления, который встречали 19 января по новому стилю. В этот день были и рождественские, и крещенские мероприятия. Рождество и Крещение разделили в 451 году — тогда Халкидонский собор дал на это разрешение.

Водосвятие на Неве в день Крещения Господня / Википедия

Традиции Крещения Господнего: как на Руси отмечали 19 января и нужно ли окунаться в прорубь

Накануне Крещения Господня в церквях проходят торжественные службы и всенощное бдение, рассказал «360» священник Николай Савченко. За день до праздника верующие обычно едят постные блюда: например, сочиво (кашу из пшеницы или риса с сухофруктами). А 19 января поститься уже не нужно.

«День, когда Иисус Христос принял крещение на иорданских водах от Иоанна Крестителя, описан в двух евангелиях. Это произошло через 30 лет после его рождения. После крещения Он вышел на проповедь. До этого тихо и спокойно жил со своими родителями; благочестиво, мирно и спокойно трудился. После крещения постился 40 дней», — отметил клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне.

В Крещенский Сочельник и в само Крещение обычно освящают воду, которую еще называют Великой Агиасмой, то есть святыней, подчеркнул Савченко. Некоторые верят, что она наделена особым чудесными характеристиками, поэтому такую воду стараются использовать только для особых случаев — проведения христианских таинств.

Рассказывая о чудесных свойствах воды, Святой Иоанн Златоуст в IV веке говорил о ней так: «Христос крестился и освятил естество вод, потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и хранят во весь год».

Крещение Христа, Иоахим Патинир / Википедия

В старину на Крещение Господне люди проводили обряды, гадали, а с самим праздником связывали много поверий и примет. Христиане поговаривали: «Коли в Крещение собаки много лают, будет вдоволь всякого зверя и дичи!», «Снег хлопьями — к урожаю, ясно — к недороду» и многое другое.

На Руси верили, что не только вода, но и снег в этот день обладает целебной и магической силой, поэтому растирали лицо и тело, чтобы поддержать здоровье и обрести привлекательность.

Кстати, наши предки всегда замечали, что именно в это время приходят самые лютые холода: отсюда и зародилось известное словосочетание «крещенские морозы» — очень суровая зима. Считалось, что тот, кого крестят на Крещение, проживет счастливую и полную жизнь.

Сочельник, Николай Римский-Корсаков / Википедия

Популярный ритуал погружаться в холодную прорубь, известную также как иордань, появился не так давно. В России его придерживаются всего несколько столетий.

Самое интересное, отметил священник, что крещенские купания не закреплены церковным законом: верующие не обязаны окунаться, хотя желающих всегда много.

Нужно быть крайне осторожным, потому что эта традиция не является канонической, это чисто народное действие. Совершенно необязательная традиция — может быть, даже и опасная, поэтому не следует этим увлекаться. Николай Савченко Священник

Безусловно, искупавшись в холодной проруби, не получится смыть с себя все грехи и стать кристально чистым с духовной точки зрения. Но вода — присущий этому дню символ, знаменующий то, что каждый человек может начать чистую, праведную, жизнь.

Крещение Христа, Пьетро Перуджино / Википедия

Заниматься моржеванием необязательно, тем более что делать это можно только подготовленным людям. Крещение — не языческий обряд, который предполагает очиститься через боль и страдания, а духовное омовение от грехов. Вода содействует человеку, который хочет быть праведным, но самая важная задача — поработать над собой.

Николай Савченко также напомнил, что в Крещение верующие окропляют святой водой свое жилище. Желательно сделать это и с рабочими местами: взять святую воду в любой церкви и обрызгать с помощью маленькой кисти пространство, где вы работаете.

Википедия

Что можно и нельзя делать на Крещение Господне

В Крещение запрещены любые порочные проявления человеческое поведения — сплетни, зависть, агрессия. Как и в любой другой праздник, нельзя конфликтовать и ссориться. Наши предки верили, что это обернется слезами и ссорами на протяжение всего года.

Праведные христиане в праздник не отказывают нуждающимся в милостыне, подкармливают бездомных животных и проводят день в молитвах. В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Желательно прийти на службу в церковь. Одна из главных традиций — набор освященной воды.

В преддверии Крещения не нужно придерживаться поста, но есть некоторые ограничения в пище в Крещенский сочельник. Верующие постятся до первой в ночь на 19 января звезды. В сам праздник можно есть все, хотя, безусловно, не надо переедать и пить много алкоголя.

Крещение в Луганске / Alexander Rekun / Global Look Press

На Руси считали, что накануне Крещения и в сам день торжества нельзя ничего выносить из дома, чтобы не спугнуть удачу. Кроме того, 19 января старались провести весело: созывали друзей и ходили в гости с угощениями, однако без криков и шума.

Кстати, день был хорош для сватовства — верили, что созданную в этот день семью будут хранить сами небеса: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».

Хотя обычно к концу января природа одаривала людей суровыми морозами, верующие распахивали двери и окна. Считалось, что так все плохое из дома уходит, а все хорошее — прилетает.

Женщинам строго-настрого запрещали в этот день стирать: в Крещение вся вода заряжена уникальными свойствами, поэтому ею не пользовались в быту.

Anton Belitsky / Global Look Press

Народные приметы на Крещение 19 января

— Нет морозов и вода не замерзла — будут большие потрясения и перемены мирового масштаба.

— Если в Сочельник луна полная — будет весеннее половодье, а если новолуние — крещенская погода сохранится на месяц.

— Ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким.

— Пасмурно и холодно ночью — будет богатый урожай.

— Бесснежное Крещение — к плохому урожаю.

— Ночью видны звезды — осенью будет много грибов.

— Если снег прошел днем — в этом году будет много хлеба.

— Солнце в крещенский день — к жаркому лету.