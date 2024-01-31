Эксклюзив 31 января 2024, 15:04 Улучшения не без нюансов. Что развивает и замедляет российскую экономику Аналитик Беляев: военно-промышленный комплекс двигает вперед экономику России Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Международный валютный фонд опубликовал доклад с прогнозом роста российской экономики на 2024 год, улучшив его до 2,6%. Для сравнения: в октябре иностранные экономисты оценили рост ВВП в 1,1%. При прогнозе на 2025-й специалисты вновь повысили показатели, хотя раньше зачастую занижали реальные цифры. Как западные аналитики признали динамику российской экономики и что двигает ее вперед, «360» объяснил финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Далее — его прямая речь.

Показатели от конкретных данных

Иностранные аналитики Международного валютного фонда оценили структуру и движущие силы непосредственно российской экономики. В отрасли, конечно, есть общие постулаты, тем не менее каждая экономика имеет национальные особенности. Западные специалисты их не знают.

Более того, этими особенностями не очень-то хорошо овладели наши внутренние экономисты либерального толка. Многие из таких экспертов строят свои прогнозы, опираясь на исследования коллег из-за рубежа.

Скажем, «запредельная сторона» — западные экономисты — изначально занижала возможности российской экономики, исходя из своих представлений, как в России будут стимулировать все основные процессы.

Сейчас же оценки МВФ становятся реалистичнее: теперь специалисты опираются на конкретные данные. Впоследствии им постоянно необходимо поправлять свои прогнозы в сторону повышения. Тем более что у нас экономика действительно развивается.

Что двигает вперед российский ВВП

Понятный показатель, объясняющий процентное повышение ВВП, — его объем и темпы роста. Эти две характеристики следует знать для понимания того, насколько благополучно движется экономика.

Тем не менее, напомню, валовой внутренний продукт — это количество товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период.

Другими словами, ВВП — основа основ благополучия страны. Чем больше производят продукта, тем эффективнее работает экономика и удовлетворяет потребности различных секторов.

В России нормализация показателей происходит в основном за счет импульса в военно-промышленном комплексе. Последний получает инвестиционные импульсы от бюджета, что позволяет ему развиваться и работать фактически на полную мощность. Особенности комплекса заключаются в том, что он — потребитель огромного количества товаров: топливо, сталь, текстиль, продовольствие, химическая продукция и так далее.

Военно-промышленный комплекс передает положительные импульсы на все остальные отрасли экономики. Это, как правило, определяет движение экономики вперед.

Инженер-технолог во время разработки специального оборудования, Санкт-Петербург. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press Сборка многоцелевых истребителей четвертого поколения СУ-30 на Иркутском авиационном заводе. Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press Сотрудник следит за процессом каландрирования ткани для парашютов и парапланов на производственной площадке «Научно-исследовательского института текстильных материалов» завода «Пилот» в Иванове / РИА «Новости» Инженер-технолог во время разработки специального оборудования, Санкт-Петербург. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press Сборка многоцелевых истребителей четвертого поколения СУ-30 на Иркутском авиационном заводе. Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press

К слову, сектор сельского хозяйства, получивший из-за санкций протекционистский «щит» (государство ограничивает ввоз импортных и поддерживает производство аналогичных внутренних товаров и услуг. — прим. ред.), вышел на уровень самоудовлетворенности продуктами умеренной зоны.

Также нельзя забывать о серьезном потенциальном экспорте зерна — в основном пшеницы.

Помимо зерна, Россия преуспевает в экспорте сырья от высокотехнологичных добывающих компаний и комплексов. Этот продукт нужен всем за рубежом, поэтому у нас хорошо развивается экспортный потенциал.

Остальные отрасли экономики тоже показывают положительные результаты. Однако есть один нюанс. В России могли бы быть еще более высокие и активные темпы роста, если бы у нас не было сдерживающей жесткой кредитной политики — запретительной для лучшего развития частного сектора и бизнеса.

Сейчас они, к сожалению, не в состоянии активно наращивать производство в условиях высокой ключевой ставки.

Все эти факторы определили устойчивость российской экономики к санкциям, на которых, кстати, отрабатывают известное во всем мире импортозамещение ускоренными темпами. Все вышеперечисленное — подтверждение того, что мы движемся вперед.

Подчеркну, есть определенная промышленная политика правительства, развивающая национальные проекты, которые создают благоприятные условия для улучшения работы крупных предприятий.

Программы разрабатывают для определенных территорий, отраслей и промышленных комплексов для того, чтобы экономика не стояла на месте, а показывала лучшие результаты.

Сейчас российская экономика, наконец, получила динамику. Из-за этого западным аналитикам все время приходится поправлять ее статистические показатели и прогнозы в сторону улучшения.