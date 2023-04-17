Деньги 17 апреля 2023, 03:09 ВВП России в 2023 году оценили на уровне 1,2% Минэкономразвития: рост ВВП России на 1,2% ожидается в 2023 году РИА «Новости»

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ВВП России в 2023 году может вырасти на 1,2%. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил на заседании с Минфином. Его процитировало РИА «Новости».

По словам главы ведомства, экономика продолжает восстанавливаться активными темпами, а к 2026 году рост ВВП составит почти три процента. Это произойдет за счет восстановления потребительского спроса.

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Также, по прогнозам министерства, среднегодовой курс доллара поднимется до 76,5 рубля. В целом в Минэкономразвития не исключили плавного ослабления курса рубля в последующие годы.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России показала рост со второго полугодия 2022 года. Таких результатов удалось достичь за счет слаженных действий правительства, которые справились с вызовами санкций и пандемии. В итоге, ВВП превысил показатели 2019 года.

Международный валютный фонд ранее прогнозировал рост внешнего валового продукта России. Согласно прогнозу, в 2023 году он составит 0,7%. В январе МВФ предполагал, что рост ВВП составит 0,4%, однако теперь прогноз изменился в лучшую сторону.