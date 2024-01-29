Деньги 29 января 2024, 08:52 Доллар поднялся выше 90 рублей Курс доллара поднялся выше 90 рублей на Мосбирже Pxhere

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Доллар поднялся выше 90 рублей. Эту планку американская валюта преодолела впервые с 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 07:15 по московскому времени вырос на 31 копейку. Американская валюта поднялась до 90,05 рубля. Евро подскочил на 12 копеек. Расчетами «завтра» европейская валюта составила 97,54 рубля.

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Юань вырос на две копейки — до 12,51 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с Life сообщал, что курс рубля может укрепить в феврале. Этому поспособствует жесткая денежно-кредитна политика Центробанка.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, правительство собирается предложить продление обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. По его словам, мера показала свою эффективность.

В декабре прошлого года жители России установили рекорд по месячным покупкам валюты. Объем нетто-покупок валюты в последнем месяце 2023 года достиг 179 миллиардов рублей.