Мир 04 августа 2023, 15:10 Россию внесли в пятерку крупнейших экономик мира World Economics Research признала экономику России одной из лидирующих в мире РИА «Новости»

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По объему валового внутреннего продукта экономика России вошла в пятерку крупнейших в мире наряду с Китаем, США, Индией и Японией. Рейтинг представила британская организация World Economics Research.

Специалисты проанализировали данные Международного валютного фонда и Всемирного банка о ВВП за 2022-й, прогнозе на 2023 и 2030 годы. Первое место среди крупнейших экономик заняла китайская с 31,559 миллиарда долларов, второе — США с 23,149 миллиарда долларов. Третье и четвертое распределили между собой Индия и Япония с 15,875 и 5,675 миллиарда долларов соответственно, а пятое досталось России — 5,510 миллиарда долларов.

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В первую десятку вошли также Германия, Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Правительство России обеспечило устойчивость экономики тем, что переориентировало экспорт на восток и вложило большие суммы в военно-промышленный комплекс, заявили американские аналитики. Провал антироссийской санкционной политики сравнили с крахом на поле боя.