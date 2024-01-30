Деньги 30 января 2024, 18:56 МВФ повысил прогноз роста экономики России до 2,6% Главный экономист МВФ: экономика России растет быстрее, чем прогнозировалось РИА «Новости»

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Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики на 2024 год до 2,6%. Об этом сообщили на сайте организации.

В 2024 году МВФ ожидал увеличения ВВП России на 2,6%. Это на 1,5% выше предыдущей оценки от октября прошлого года. Прогноз на 2025 год, по сравнению с октябрьским, повысили на 0,1%.

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Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует более высокие темпы роста, чем прогнозировалось.

По словам специалиста, в прогнозе по России организация учитывала ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние этого фактора будет ограниченным.

«Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть», — пояснил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил о контроле за инфляцией в стране. По его словам, в России смогли отыграть падение ВВП, поэтому экономика государства функционирует устойчиво.