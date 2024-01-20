Общество 20 января 2024, 09:29 Законопроект о «негодяях» разработали в России Володин: законопроект о «негодяях» предусматривает лишение званий и средств РИА «Новости»

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В России разработали законопроект, который позволит конфисковывать имущество, а также лишать почетных званий. Документ поможет решит вопрос о наказании в том числе деятелей культуры, которые льют грязь на свою страну и оскорбляют участников спецоперации. Об этом в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Наказание предусмотрели за распространение фейков о ВС России, публичные призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение целостности страны. Граждан также могут лишать имущества за призывы к антироссийским санкциям, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, реабилитацию нацизма.

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«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества», — подчеркнул Володин.

С начала спецоперации страну покинули некоторые артисты, обосновавшись за границей. В их числе оказался лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*. Музыкант неоднократно критиковал спецоперацию и негативно высказывался о России, из-за чего общественники попросили Минкультуры лишить его звания народного артиста.

*Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.