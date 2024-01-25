Эксклюзив 25 января 2024, 17:20 «Никакого прецедента». Треповой вынесли приговор по совокупности преступлений Адвокат Маркелов: Треповой назначили 27 лет тюрьмы по совокупности преступлений РИА «Новости»

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Российские суды не назначают женщинам свыше 25 лет лишения свободы за одно преступление. Дарью Трепову, которая устроила теракт в Петербурге, приговорили к 27 годам лишения свободы, потому что наказание выносили по нескольким статьям. Об этом «360» рассказал адвокат и криминолог Игорь Маркелов.

Он объяснил, что суд вынес приговор по совокупности совершенных Треповой преступных деяний. За одно преступление не назначают свыше 25 лет лишения свободы, но если их несколько, то срок может увеличиться.

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«Двадцать пять лет — максимальное наказание, которое предусмотрено в качестве срока, и женщинам не назначают то, что свыше. А свыше у нас это и 27 лет [лишения свободы], и 29 лет, и пожизненное заключение», — указал криминолог.

Эксперт добавил, что мужчине за аналогичные преступления могли бы назначить более строгое наказание, в том числе и пожизненное заключение.

«Если бы судили мужчину, могло быть пожизненное путем частичного сложения получиться. А здесь, так как она женщина, не получилось», — отметил Маркелов.

Адвокат также опроверг сообщения о том, что случай Треповой якобы является прецедентом в судебной практике.

«Никакого прецедента, путем частичного сложения получилось столько», — объяснил специалист.

Ранее Дарью Трепову признали виновной в совершении теракта в петербургском кафе, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств. Девушка принесла на творческий вечер статуэтку, начиненную взрывчаткой. Из-за взрыва погиб военкор Владлен Татарский.