Важное 19 января 2024, 12:20 Иски на 50 млн рублей предъявили к Дарье Треповой РИА «Новости»: потерпевшие предъявили к Треповой иски на 50 млн рублей РИА «Новости»

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Потерпевшие предъявили к обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарье Треповой иски на 50 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, в общей сложности к Треповой заявили 21 иск с денежными требованиями, в том числе от матери погибшего военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) на 15 миллионов рублей.

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Фигурантка дела при этом заявила по каждому иску, что, поскольку не признает вину по предъявленному обвинению, эти заявления также не признает.

«Но в частном порядке постараюсь компенсировать», — добавила она.

В ряде исков заявители указали также Дмитрия Касинцева — он прятал Трепову в квартире после совершения теракта в кафе на Университетской набережной. Общая сумма требований к нему превышает 10 миллионов рублей. Он, как и обвиняемая в теракте, заявил, что иски не признает.

Теракт в кафе на Васильевском острове в Петербурге произошел весной минувшего года. Военкор Владлен Татарский проводил творческий вечер, туда пришла и Дарья Трепова, принеся с собой статуэтку, которую вручила журналисту. В ней спрятали взрывчатку. После срабатывания устройства раздался взрыв. Татарский погиб на месте происшествия.

На заседании суда несколькими днями ранее Трепова заявила, что ничего не знала о взрывчатке. По ее словам, на мероприятии в кафе с ней связался куратор под именем Гештальт и рассказал, какие вопросы нужно задать Татарскому. Но, как утверждает девушка, она не стала его слушать и села в полуметре от военкора после передачи статуэтки.