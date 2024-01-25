Эксклюзив 25 января 2024, 13:23 «Лишить всех званий». Депутат ГД рассказала про наказание за фейки о ВС РФ по новому законопроекту Депутат Бессараб: суд определит, кого лишат званий и наград за фейки о ВС России

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России. Уточняется, что его заберут, если распространители ложной информации действовали из корыстных побуждений или по найму. Как закон коснется релокантов, обсудили депутат, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и Екатерина Малашенко в стриме «360».

Новый законопроект действительно предусматривает конфискацию имущества в качестве меры пресечения преступлений, касающихся нарушения безопасности России. Речь идет в том числе о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах страны. Однако документ предполагает и другое наказание.

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«Тех самых иноагентов, релокантов, как их еще принято называть, возможно лишить всех почетных званий. В том числе — народные артисты. Вы помните, что достаточно много из недовольных своей жизнью в России, перемещенных за границу, сегодня являются именно заслуженными артистами, народными артистами», — отметила Бессараб.

Если они продолжают свою преступную деятельность, и она доказана, суд вправе лишить их соответствующего звания. Депутат отметила, что пока конкретные имена назвать нельзя.

«Я не могу сказать ни о каких именах сейчас, потому что это вопрос сугубо судебного порядка», — подчеркнула она.

Парламентарий объяснила, что невозможно предположить, кого лишат званий и наград, пока не состоялся судебный процесс.