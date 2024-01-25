Важное 25 января 2024, 15:10 Дарью Трепову признали виновной в теракте и приговорили к 27 годам тюрьмы Обвиняемую в теракте Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии

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Обвиняемую в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), Дарью Трепову приговорили к 27 годам тюрьмы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В четверг, 25 января, в Первом Западном окружном военном суде состоялось очередное заседание по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Главного фигуранта дела — Дарю Трепову признали виновной сразу по нескольким статьям. Речь идет о статьях о теракте, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств и за поддельное водительское удостоверение «с целью облегчить совершение другого преступления».

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«Суд назначил наказание Треповой — 27 лет лишения свободы в ИК (исправительной колонии — прим. ред.) общего режима», — указали в суде.

Также ей назначили штраф в 600 тысяч рублей и 16,495 миллиона рублей по искам, которые, предположительно, подали пострадавшие в результате теракта.

Несколько дней назад на заседании суда Трепова не признала свою вину в теракте, но заявила, что стала жертвой собственной наивности. Она заверила, что не знала о взрывчатке в статуэтке.

Теракт произошел весной прошлого года в петербургском кафе, в котором Татарский организовал творческий вечер. На мероприятие пришла Трепова и принесла статуэтку, которую вручила военкору. Именно в ней находилась взрывчатка. Татарский скончался на месте от полученных травм.

Поле ЧП Трепову обвинили в совершении теракта, также ее включили в перечень террористов и экстремистов в России.