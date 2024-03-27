Криминал 27 марта 2024, 20:09 Новые фигуранты в деле Crocus City Hall. Что известно о боевиках и предполагаемых пособниках РИА «Новости»

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Число арестованных по делу о теракте в концертном зале Crocus City Hall выросло до восьми человек. Группа делится на исполнителей, устроивших расстрел мирных граждан и поджог, а также их пособников. По версии следствия, именно последние четверо мужчин обеспечили террористов машиной, предоставили жилье, передавали деньги. «360» собрал все, что известно о предполагаемых виновниках трагедии.

Террористы «Крокус Сити» — исполнители теракта

Далерджон Мирзоев

Самый старший обвиняемый в нападении на концертный зал в Подмосковье — уроженец Таджикистана Далерджон Мирзоев. Ему 32 года.

Вместе с женой воспитывает четырех несовершеннолетних детей. До приезда в Московскую область жил в Затулинском районе Новосибирска.

РИА «Новости»

Главное увлечение — бои без правил. Часто Мирзоева видели в спортивном клубе «Зевс», куда он приходил тренироваться и отрабатывать удары.

По данным RT, это злостный нарушитель миграционного законодательства. Еще в 2011 году его привлекли к административной ответственности, а суд принял решение о депортации. Выдворения из России Мирзоев ожидал в пункте временного содержания мигрантов, откуда сбежал. Несколько лет жил на полулегальном положении, регулярно выезжая в Таджикистан, а после возвращаясь в Россию, где работал таксистом.

На первом допросе задержанный заявил, что приехал в Подмосковье по приглашению знакомого, который купил машину и предложил ему «таксовать» по очереди.

Рачабализода Саидакрами Муродали

Рачабализоде Саидакрами Муродали, второму по возрасту обвиняемому в нападении на Crocus City Hall, 30 лет. Это безработный уроженец Таджикистана с неоконченным средним образованием.

РИА «Новости»

Последнее время он не работал, но как-то содержал жену и ребенка. По данным RT, регистрацию сделал в одной из квартир Подольска.

Муродали также попадал в поле зрения миграционных служб России. В 2018 году заплатил штраф в 5000 рублей за превышение разрешенного пребывания в 90 дней. После этого самостоятельно уехал домой. Когда мужчина вернулся обратно — неизвестно.

Мухаммадсобир Файзов

РИА «Новости»

Самому младшему из обвиняемых, Мухаммадсобиру Файзову, всего 19 лет. Молодой человек несколько месяцев жил в Иванове, где работал в местном барбершопе. Это можно отследить по его странице во «ВКонтакте».

После переехал в город Тейково, где также трудился парикмахером, но на новом месте задержался всего на два месяца.

Когда бывшего сотрудника задержали по подозрению в теракте, салон получил массу угроз в свой адрес. Представителям заведения пришлось объяснять, что не отвечают за действия своего бывшего работника.

Файзов увлекается восточными единоборствами. По данным Telegram-канала Мash, регистрацию молодой человек получил у владельца «резиновой» квартиры в Иванове, который прописывал на свою жилплощадь людей за деньги, а сам предпочитал жить на даче.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что Файзов вместе с еще одним участником группы боевиков, Шамсидином Фаридуни, несколько раз посещал Crocus City Hall за несколько недель до нападения. По всей видимости, боевики разрабатывали план и изучали обстановку для понимания, как лучше действовать.

По неподтвержденным данным, Файзову оружие во время теракта не доверили, поэтому все кадры с расстрелами «от первого лица» снимал именно он. Также есть версия, что он управлял автомобилем, на котором сбежали террористы, и на высокой скорости сбил восьмилетнего мальчика.

Шамсидин Фаридуни

О последнем из четверки нападавших, Шамсидине Фаридуни, известно больше. По предварительной информации, именно он стоял за организацией теракта. Мужчине 25 лет, у него есть жена и недавно появившийся на свет ребенок.

РИА «Новости»

Дата его приезда в Россию неизвестна, но до 2020 года Фаридуни отбывал наказание в тюрьме Таджикистана по уголовному делу о сексуальных домогательствах.

Имел постоянную регистрацию в Красногорске и менее полугода работал на паркетной фабрике в Подольске. Одна из жительниц городского округа в комментарии «360» заявила, что во время прогулки с собакой столкнулась с Фаридуни. По ее словам, мужчина сидел за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, перекрыл ей путь и начал спрашивать о кличке собаки. В ответ женщина попросила его уступить дорогу.

«Он поехал, остановился, открыл окно и с лицом дьявола сказал, что скоро всем русским [конец]», — заявила собеседница «360».

Также в компании Фаридуни жители Подольска видели Далерджона Мирзоева. Скорее всего, именно главарь вытащил из Новосибирска своего давнего знакомого под предлогом совместной работы таксистами.

То, что боевик мог готовиться к теракту заблаговременно, подтвердил охранник Crocus City Hall, который столкнулся с Фаридуни за несколько дней до нападения.

В беседе с «360» сотрудник комплекса объяснил, что в его задачи входил инструктаж гостей — где что находится. Обычно люди искали туалет или гардероб. Вопрос плохо говорящего по-русски Фаридуни охранник не понял, но подумал, что тот интересуется местом для сдачи верхней одежды.

В конце февраля Фаридуни находился в Стамбуле. Фотографии из поездки он опубликовал в социальных сетях.

В Турции главаря уже ждал безработный Рачабализода Саидакрами Муродали, который жил в местном отеле с 21 января. В Москву сообщники вернулись одним рейсом.

РИА «Новости» сообщило, что дом в кишлаке Лойоби в Таджикистане, где жила семья Фаридуни, поначалу опечатали. Соседи говорили, что всех родственников обвиняемого в теракте увезли на допрос в Душанбе.

Новые фигуранты, причастные к теракту в «Крокусе»

Диловар Исломов

Таксиста из Твери Диловара Исломова следователи считают сообщником боевиков: он предоставил машину Renault Symbol, на которой они приехали в Crocus City Hall, а после скрылись.

На судебном заседании обвиняемый рассказал, что ему 24 года, он родился в Таджикистане, но получил российское гражданство. Есть жена и маленький ребенок.

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За несколько дней до ареста в беседе с журналистами Исломов заявил, что белый Renault Symbol он продал по просьбе брата своей жены. РИА «Новости» со ссылкой на источник уточнило, что сделка состоялась в феврале.

В полицию Диловар Исломов пришел сам, когда увидел фотографии с места теракта, чтобы дать объяснения.

«Я пытался дозвониться брату жены, теперь не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу», — сказал фигурант дела.

«Газета.ru» со ссылкой на сервис проверки ОСАГО Российского союза страховщиков сообщила, что в полисе Диловар Исломов указан как единственный водитель. Издание 76.Ru написало, что за час до теракта Исломову звонил Фаридуни и просил снять машину с учета.

В поле зрения правоохранительных органов обвиняемый в пособничестве террористам попадал в 2021 году. Тогда его привлекли к административной ответственности за дело о краже нескольких шоколадок из магазина. Суд оштрафовал Исломова на тысячу рублей.

Аминчон Исломов

Старшего брата Диловара Исломова, 33-летнего Аминчона, посчитали спонсором боевиков. По версии следствия, он перевел Шамсидину Фаридуни 45 тысяч рублей, которые тот потратил на поездку в Турцию «с целью координации подготовки преступления и встречи с организатором преступной группы».

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Аминчон Исломов — многодетный отец. Воспитывает четырех детей и помогает бывшей жене, родившей еще троих. Мужчина живет в Твери и раньше работал водителем автобуса. Как и младший брат, получил российское гражданство.

В суде Аминчон Исломов заявил, что из-за позвоночной грыжи уволился и теперь занимается частным извозом. Своей вины задержанный не признал.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что братьев в состав организованной преступной группы вовлек Шамсидин Фаридуни. По данным СК, не позднее января 2024 года он завербовал Аминчона, а не позднее 11 марта привлек к организации теракта Диловара.

Исроил Исломов

Отец арестованных братьев, 62-летний Исроил Исломов, сначала проходил по делу свидетелем, но после СК изменил его статус на подозреваемого в вовлечение в организацию теракта и подали ходатайство об аресте.

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Самый пожилой фигурант дела о теракте в Crocus City Hall вместе с сыновьями и супругой живет в Твери. Он гражданин Таджикистана, но имеет вид на жительство в России. Кроме арестованных сыновей, у Исломова-старшего еще трое взрослых детей.

Семья Исломовых в последний год снимала квартиру на улице Склизкова в Твери. Соседи в комментарии РИА «Новости» назвали мужчин тихими и вежливыми, пьяными их никогда не видели.

По словам собеседников агентства, в квартире проживало много детей. Но после ареста оставшиеся на свободе члены семьи уехали.

Алишер Касимов

Последним арестованным по делу о теракте в Crocus City Hall стал уроженец Киргизии с российским гражданством Алишер Касимов (по национальности — узбек).

По версии следствия, он предоставил боевикам квартиру в деревне Путилково городского округа Красногорск, которую съемщики превратили в базу. Crocus City Hall находится всего в пяти километрах от дома, где жили предполагаемые исполнители теракта.

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Во время суда по избранию меры пресечения обвиняемый заявил, что не знал о планах боевиков.

«Я не знал, что они планируют терроризм. Мне через интернет-сервис написали, где я написал, что хочу сдавать квартиру», — сказал Касимов.

Как выяснил RT, в объявлении о сдаче недвижимости владелец написал, что видит в качестве жильцов «исключительно славян». Но в итоге сдал квартиру Шамсидину Фаридуни — по данным СМИ, тот заверил его, что будет вовремя платить за аренду.

Помимо ренты от сдачи недвижимости, Алишер Касимов владел небольшим кафе в Красногорске как индивидуальный предприниматель.

Он стал единственным фигурантом дела, на судебное заседание которого пришла мать. Так как по требованию следователя процесс сделали закрытым, она осталась за дверью, где пообщалась с журналистами.

Женщина заявила, что сын невиновен, у него жена и трое детей. По ее словам, квартиру, которую Алишер сдавал, семья купила в ипотеку.

В распоряжении «360» оказались кадры многоэтажки, где, предположительно, жили террористы. В тот же день следователи провели обыск в квартире, попросив всех жителей подъезда выйти на улицу.

Что грозит террористам из «Крокус Сити»

Обвиняемым в теракте в Crocus City Hall грозит пожизненное заключение. Это максимальное наказание, предусмотренное статьей «Теракт» Уголовного кодекса. Об этом в комментарии News.Ru заявил юрист Илья Русяев.

Эксперт напомнил, что уголовное дело после стрельбы и поджога концертного зала завели по третьей части статьи: она предусматривает, что теракт совершила группа лиц по предварительному сговору и последствиями стала гибель людей. Поэтому обвиняемым могут назначить максимальное наказание.

РИА «Новости»

Дожидаться судебного разбирательства арестованные станут в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. На время карантина их поместили в одиночные камеры, рассказала член СПЧ Ева Меркачева РИА «Новости».

«В „Лефортово“ камеры на два человека рассчитаны. Есть всего лишь несколько сдвоенных камер, рассчитанных на четыре человека. Этих, скорее всего, поместят в маленькую камеру на два человека. Вместе они содержаться не могут, потому что это запрещено законом, они подельники», — объяснила правозащитница.