Криминал 26 марта 2024, 12:44 Сдавшего квартиру напавшим на Crocus City Hall боевикам арестовали Басманный суд Москвы арестовал сдавшего квартиру боевикам из Crocus City Hall Telegram-канал Суды общей юрисдикции Москвы

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Новый фигурант дела о теракте в Crocus City Hall Алишер Касимов на заседании по избранию меры пресечения заявил, что не знал о планах боевиков, а только сдавал им квартиру. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала Басманного суда Москвы.

Он пояснил, что опубликовал объявление о сдаче квартиры и с ним связались потенциальные арендаторы.

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«Я не знал, что они планируют терроризм. Мне через интернет-сервис написали, где я написал, что хочу сдавать квартиру», — заявил Касимов.

Ходатайство следователей об аресте задержанного удовлетворили.

«Избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласила решение судья.

Об арестованном известно, что ему 32 года. Касимов — уроженец Киргизии, но имеет российское гражданство, женат, воспитывает троих детей. Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и держит свое кафе. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали.

Telegram-канал Baza уточнил, что квартиру у Касимова снимал участник нападения на Crocus City Hall Шамсидин Фаридуни, который якобы считается предполагаемым лидером группировки.

Алишер Касимов стал восьмым фигурантом уголовного дела о теракте в Crocus City Hall, которого отправили под стражу, и вторым россиянином.

В минувший понедельник, 25 марта, Басманный суд Москвы отправил под стражу Диловара Исломова, бывшего владельца автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. У него также есть российский паспорт.

Вместе с ним арестовали его брата Аминчона и отца Исроила Исломова.