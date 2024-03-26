Мир 26 марта 2024, 17:33 Дом семьи участника теракта в Crocus City Hall опечатали в Таджикистане Полиция Таджикистана опечатала дом семьи участника теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Оставшуюся в Таджикистане семью обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни увезли люди в форме. Дом, где жили близкие боевика, опечатали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, прибывшего в кишлак Лойоби.

По данным журналиста, около дома сейчас дежурит сотрудник полиции, который запретил фотографировать и снимать строение.

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О том, что родных террориста забрали, заявила соседка семьи. По ее словам, люди в форме приехали из Душанбе в минувший понедельник, 25 марта, и забрали всех, кто находился в доме.

МВД Таджикистана пока никак не прокомментировало это сообщение.

Источник агентства сообщил, что силовые структуры республики приступили к следственным действиям с родными участников нападения на концертный зал Crocus City Hall. Ведение дела под личный контроль взял президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Официального подтверждения этой информации нет.

По обвинению в организации теракта в Crocus City Hall Басманный суд Москвы арестовал четырех граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова.