Эксклюзив 25 марта 2024, 14:36 Охранник Crocus City Hall рассказал о разговоре с террористом Фаридуни Охранник «Крокуса»: я видел Фаридуни незадолго теракта, он подходил ко мне Телеканал «360»

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Один из охранников Crocus City Hall видел участника теракта Шамсидина Фаридуни, когда тот незадолго до вооруженного нападения посещал концертный зал. Подробностями мужчина поделился в беседе с «360».

Подходил, говорил, что-то невнятное

«Примерно за неделю я видел одного из террористов в Crocus City Hall. Он выглядел как самый обычный мужчина, ничего примечательного, ничего выделяющегося. Я стоял около эскалатора и подсказывал людям, где что находится. Ко мне подходило много людей, он был один из них», — пояснил охранник.

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Если в основном посетители спрашивали, как пройти к гардеробу, то этот человек сказал что-то невнятное. Охранник подумал, что он спрашивает, где гардероб, и направил его туда.

«Он что-то невнятное сказал, я ему просто сказал, где гардероб. Но спустя время он снова подошел и был в верхней одежде, то есть он ее не снимал. И снова что-то сказал невнятное. И ушел», — пояснил собеседник «360».

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Узнал террориста по куртке

То, с кем он, оказывается, говорил в тот день, мужчина понял только, когда СМИ начали публиковать данные о том, что Фаридуни посещал Crocus City Hall и случайно попал в объектив фотографа. Глядя на этот снимок, охранник осознал, что это был тот самый странный посетитель.

«Понял, что это он по куртке песочного цвета. Штаны не помню. Но одежда была самая обычная. Речь была невнятная, было непонятно, что он говорит. Единственное, что было странно, что все приходившие сдавали вещи в гардероб, дальше кто-то шел к бару, спрашивали, как пройти в зал или в музей (он у нас есть). А он просто ходил по фойе, ходил, что-то высматривал. Это было подозрительно. Я видел только его», — уточнил собеседник «360».

Телеканал «360»

О спасении людей 22 марта

Говоря о трагических событиях 22 марта, мужчина подчеркнул, что людям так или иначе помогали все сотрудники Crocus City Hall.

«Где я находился, толпа была человек 100, все они заходили в служебную дверь, я ждал, когда все пройдут, когда сам зашел туда, уже все почти вышли, оставались человек 15, я их вывел за собой. Потом уже на улице стоял у выхода и направлял к „Вегасу“. Если кто-то шел не туда, направлял их», — поделился он.

Сам охранник травм не получил, но все еще не может осознать случившееся, принять, что в тот вечер произошел теракт, унесший жизни огромного количества людей.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек, трое из них дети. Четверых обвиняемых в теракте, в том числе Фаридуни, арестовали до 22 мая.